MEB, ODTÜ ve TÜBİTAK tarafından da desteklenen Türkiye Zeka Vakfı'nın düzenlediği Türkiye 23. Zeka Oyunları Yarışması başladı.

Türkiye Zeka Vakfı’nın 1996 yılından bu yana her yıl düzenlediği Türkiye Zeka Oyunları Yarışmalarının 23’üncüsü 1 Şubat Perşembe günü (Bugün) eleme sorularının tzv.org.tr üzerinden yayınlanmasıyla başladı.

Eğitim ve yaş sınırlaması olmaksızın zekâsına güvenen her katılımcıya açık olan OYUN 2018’de soruları yanıtlamak için bilmeniz gereken tek şey okuma, yazma ve dört işlem. Fakat bu durum yarışmanın kolay olduğu anlamına gelmiyor. Başarılı olmak için temel becerileri en iyi şekilde kullanmak gerekiyor.

Milli Eğitim Bakanlığı, ODTÜ ve TÜBİTAK tarafından desteklenen OYUN 2018 insanlarımızın düşünme ve problem çözme yetilerini artırma çabalarına katkı sunmak için düzenleniyor. Bu nedenle sorular yarışmacıların bilgi birikimlerini değil, zekâlarını nasıl kullandıklarını değerlendirmeye yönelik olarak hazırlandı.

Her yaştan katılımcı tarafından merakla beklenen yarışmada bu yıl ilk defa “Emekliler” yaş grubu da bulunuyor. Oyun 2018 Minikler (6-9 yaş), Çocuklar (10-13 yaş), Gençler (14-17 yaş), Yetişkinler (18-49 yaş) ve Emekliler (50 yaş ve üzeri) olmak üzere beş ayrı yaş kategorisinde gerçekleşiyor.

Eleme sınavında başarılı olan yarışmacılar 6-9 Nisan tarihleri arasında internet üzerinden düzenlenecek yarı final sınavına katılabilecekler. Yarı finalde başarılı olan yarışmacılar ise 13 Mayıs Pazar günü Ankara’da yapılacak yazılı final sınavına katılmaya hak kazanacaklar. Eleme, Yarı Final ve Final sınavları toplam 10’ar sorudan oluşuyor.

Sorular her yıl olduğu gibi bu yıl da Türkiye Zeka Vakfı Başkanı Emrehan Halıcı tarafından hazırlanıyor. Yarışmanın daha önceki yıllardaki en başarılı isimlerinden oluşan Türkiye Zeka Vakfı Soru Kurulu ise soru ve cevapların kontrol edilmesi ve itirazların değerlendirilmesini üstleniyor.

Türkiye 23. Zeka Oyunları Yarışması’nda 5 kategoride toplam 30.000 TL ödül dağıtılacak ve ödüller kategorilerde ilk üç sırayı alan yarışmacılara gidecek. Ayrıca her kategoride ilk 10 sırayı alan yarışmacılara kitap, dergi vb. eğitim ürünleri hediye ediliyor. Yarışmaya katılmak için son tarih 15 Mart 2018.

Türkiye 23. Zeka Oyunları Yarışması hakkında daha fazla bilgi almak ve yarışmaya katılmak için oyun.tzv.org.tr web sitesini ziyaret edebilirsiniz.