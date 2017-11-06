Türkiye, Antarktika'da Kurulacak Üs İçin En Ciddi Adımı Attı

Antarktika’ya kuracağımız üs için ön çalışmaları tamamladık. Şimdiki planlar ise üs için nereye konuşlanacağımız, üsün büyüklüğü ve bölgedeki diğer ülkelerle nasıl bir işbirliği yapacağımız gibi konular üzerine.

Antarktika’ya kuracağımız üs için ikinci sefer, kasım ayından ocak ayına çekildi. Antarktika Anlaşması’nın imzalanmasının ardından Türkiye, geçtiğimiz mart ayında ön incelemeler için bölgeye 9 bilim insanını göndermişti.

Burada kurulacak üs için zorunlu şartların yerine getirilmesi yolunda gerekli adımlar atıldı ve bütçeden 5 milyon TL ayrıldı. Kurulacak üste yapılacak bilimsel araştırmanın belirlenmesi için çalışma yapan 7 üniversiteden bilim insanı ve Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, ikinci seyahatin Ocak 2018’de yapılmasını kararlaştırdı.

Türkiye’nin Antarktika için ulusal programını hazırlayıp Kalkınma Bakanlığı’nın projeyi desteklemek için gerekli parayı sağladığını dile getiren Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Faruk Özlü, şu açıklamaları yaptı: “6-7 üniversiteden bilim insanları ve bakanlığımızın temsilcileri ulusal program için çalışıyor. Seferi yapmak için paramız var. Program tamamlandıktan ve bilimsel çalışmanın konusu belirlendikten sonra yılbaşı gibi yola çıkılacağını düşünüyoruz. Ulusal program, hangi proje için çalışılacağını belirleyecek. Ön çalışmalar tamamlandı. Şimdi, nereye konuşlanacağız, üssün büyüklüğü ne olacak? İşin fizibilitesi çıkarılıyor.

Örneğin, üs kurulması planlanan bölgede Şili var. Bölgede bulunan ülkelerle nasıl işbirliği yapılacak? Alt yapının ortak kullanımı gibi konular var. Bunlara bakılıyor. Ulusal programda 4-5 başlık var. Türkiye, Antarktika’da hangi konuda çalışma yapacak, ona karar vereceğiz. Yer bilimleri, uzay bilimleri seçeneği var. İklim ve su araştırmaları olabilir. Foklar ve penguenlerle ilgili bilimsel çalışmalar da olabilir. Bunlardan birine karar verilecek. Dünyanın tatlı su kaynaklarının yüzde 3’ü orada, bütün bunlar karar verilmesi gereken önemli başlıklar.”