Kınalıada Korveti Denize İndirme Töreni ve İstanbul Fırkateyni İnşaa Başlangıç Töreni'nde konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye’nin savunma sanayisi konusunda önemli açıklamalarda bulundu.

Dış ülkelere teknolojik bağımlılığının önüne geçilmesi ve kendi ürünlerimizi / projelerimizi geliştirmemiz gerektiğini söyleyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, savunma sanayisi konusunda da önemli açıklamalarda bulundu.

“Gerek milli savunma ve güvenlik ihtiyaçlarımızın karşılamasında gerekse uluslararası sorumluklarımızın yerine getirilmesine teknolojik bağımsızlığın önemi giderek artmaktadır. Herhangi bir alanda muadil ürünler ve projeler arasında mutlaka kendi firmalarımızı kendi milli kuruluşlarımızı tercih etmek durumundayız. Acil ihtiyaçları dışarıdan tedarik etme yoluna gitsek bile planlarımızın omurgası yerli firmalara dayanmaz zorundadır. Şayet 15 yıldır bu yöntemi takip etmiyor olsaydık bugün ülkemize uygulanan örtülü ambargolar nedeniyle terörle mücadeleyi de sınır dışı operasyonları da yürütemez hale gelirdik. Kimi umursamazlıktan kimi de buram buran art niyet kokan haberleri zaman zaman alıyorum. Böyle bir tavır içine girenler karşılarında bizzat bizi bulurlar.

Uçak Gemisi Yapacağız

Askeri gemi inşası hele hele denizaltı inşası savunma sanayi alanında iftihar verici başarı ortaya koyduğumuz alandır. Ülkemiz bir savaş gemisi tasarlayan ve inşa eden 10 ülke arasındadır. Milgem projeleri artık daha da kısa zamanlarda gerçekleşme fırsatı bulacaktır. Milgem, örnek bir projedir. İnşallah biz uçak gemimizi de yapacağız. Bu konuda kararlıyız.”

Savunma Bakanlığı’nın Twitter hesabından milli gemimiz Kınalıada’nın denize bırakıldığı görüntülere ait videoyu da aşağıdan izleyebilirsiniz.