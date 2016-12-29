Crytek Türkiye'ye Değil, Türkiye Crytek'e 500 Milyon Dolar Yatırım Yapacak

Bir süre önce Crytek'in ülkemize 500 milyon dolarlık yatırım yapacağı gündeme gelmişti ancak görünen o ki Crytek Türkiye'ye değil, Türkiye Crytek'e ciddi bir yatırım yapacak.

Geçtiğimiz günlerde yayınladığımız haberimizde Başbakan Binali Yıldırım'ın konuşmalarına göre Crytek'in Türkiye'ye 500 milyon dolar yatırım yapacağı iddialarını sizlere aktarmıştık. Ancak şirketin bir süredir ciddi oranda küçülmeye gittiği ve birçok şehirdeki stüdyosunu kapattığını da göz önüne aldığımızda "Crytek bu parayı nereden buldu?" soruları akıllara gelmişti.

Bu konu tam da tartışılırken olayın aslı ortaya çıktı. Görünüşe göre Crytek, 500 milyon dolarlık yatırımla Türkiye'ye gelmeyecek bunun yerine Türkiye, Crytek'e 500 milyon dolar yatırım yaparak Crytek'i destekleyecek ve Türkiye operasyonlarını büyütmesini sağlayacak. Aslında böylelikle hem zor günler geçiren Crytek tekrar toparlanacak hem de dünya çapında tanınan Crytek, Türkiye'den ihracat gerçekleştirmiş aynı zamanda oyun sektöründe Türkiye'nin adını duyurmuş olacak.

Oyun sektörü açısından sevindirici bir haber

Ülkemizde oyun sektörü hızla ilerlemeye devam ederken özellikle devlet desteğinin bu noktada az olduğu, diğer ülkelerin büyük çaplı oyun şirketlerine milyonlarca dolar yatırım yaptığı konuşuluyordu. Artık Crytek'e yapılacak yatırımla birlikte, ülkemizde de oyun sektörüne verilen önemin arttığı açıkça ortada.

Tabii her ne kadar bu konu dile getirilse de ne Crytek, ne de Başbakanlık kanadından yatırımla ilgili detaylı ve net bir açıklama yok. Konuyla ilgili yeni bir gelişme olursa sizi haberdar etmeye çalışacağız.