Bad Rabbit (Kötü Tavşan) adı verilen fidye virüsü Türkiye, Rusya, Ukrayna ve Almanya’daki ağları hedef aldı. Kaspersky Labs’a göre virüsün ilk dalgasına 200 cihaz kurban gitti.

2017 yılı boyunca dünyanın dört bir köşesindeki fidye virüsleri küresel ağda kendilerine kolaylıkla yer buldular. Milyonlarca insanın verilerine el koymayı tehdit ederek paralarını aldılar. Bu virüs akımlarından en büyüğü birkaç dalga şeklinde gerçekleşen WannaCry’dı.

Devletler alınan önlemleri her ne kadar genişletseler de, söz konusu saldırıların uzu zamandır planlandıkları ortaya çıktı. WannaCry adı tarih olsa da bilgisayar korsanları durmak bilmiyorlar.

Kaspersky Labs ve ESET'teki araştırmacılar ve Proofpoint de dahil olmak üzere birçok siber güvenlik grubu, yeni fidye virüsü Bad Rabbit’in, sahte bir Adobe Flash güncellemesi yoluyla yayıldığını belirtti.

Türkiye dahil 4 Avrupa ülkesi ve Rusya tehdit altında:

Rus medya şirketleri Interfax ve Fontanka.ru, şu ana kadar siber saldırılara maruz kaldıklarını bildirenler arasındalar. Ancak Rusya’daki saldırıların Bad Rabbit olup olmadığı bilinmiyor. Diğer yandan Ukrayna'nın Odessa Hava Limanı, Kiev metrosu ve Altyapı Bakanlığı’na yapılan saldırıların arkasında Bad Rabbit'in olduğu kesinleşti.

Bilgisayarlarına fidye yazılımı bulaşan kullanıcılar, kendilerinden bağımsız olarak şifrelenmiş dosyaların her birine erişmek için, 0.05 Bitcoin ödemek zorunda kalıyorlar. Ödeme yapmak için DarkNEt tabanlı bir siteye erişen kullanıcılar eğer yeterli miktarda Bitcoin’leri varsa dosyalarına erişebiliyorlar. Bahsi geçen miktar, yaklaşık 281 dolar değerinde.

Kaspersky Labs’ın yayınladığı bir rapora göre Bad Rabbit'in bu yıl ortaya çıkan diğer fidye virüsleriyle bir ilgisi bulunmuyor. Ancak Petya ve NotEPtya gibi diğer virüs akımlarının yeni versiyonu olma ihtimali de var. Yani alınan güvenlik önlemlerine bağışıklık kazandırılmış bir virüsten bahsediyoruz. Ülkemiz özelinde bu akımdan etkilenen kurum ya da kuruluşlara dair net bir bilgi bulunmuyor. Eğer bir açıklama yapılırsa sizlere ileteceğiz.

Kişisel bilgisayarınızdaki verileri korumak için, internetten indirmek istediğiniz programların resmi kaynağına güvenin. Üçüncü parti kaynaklardan olabildiğince az veri transferi yapmamaya çalışın.