Türkiye'de 10'u Aşkın Forex Sitesinin Yasaklanması İsteniyor

Sermaye Piyasası Kurulu, yurt dışı merkezli 17 forex sitesinin Türkiye'de erişime engellenmesi için yasal süreci başlattı.

Ülkemizde yasalara aykırı hareket eden ve yurt dışı merkezli olmasıyla birlikte çeşitli izinlerin alınmadığı gerekçesiyle internet sitelerine erişim engeli uygulanmasıyla ilgili çalışmalar devam ediyor. Hatırlayacak olursanız geçtiğimiz günlerde popüler e-ticaret sitelerinden GearBest, Tütün ve Alkol Piyasası Düzenleme Kurumu'nun talebi üzerine erişime engellenmişti. Şimdi ise Sermaye Piyasası Kurumu, 17 adet yurt dışı merkezli forex sitesinin Türkiye'de erişime engellenmesi için harekete geçti.

Sermaye Piyasası Kanunu’na 690 sayılı KHK ile eklenen hükme göre Türkiye’de yerleşmiş kişilere herhangi bir izin almadan yurtdışında kaldıraçlı işlem yapma hizmeti sundukları gerekçesiyle Türkiye'de erişime engellenmesi istenen forex siteleriyle ilgili Sermaye Piyasası Kurumu, yayınladığı haftalık basın bülteninde bu sitelerin kapatılması için yasal sürecin başladığını belirtti.

Yürütülen yasal süreç kapsamında ortaya çıkan sonuç ile birlikte eğer Sermaye Piyasası Kurumu'nun talebi haklı bulunursa Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurulu tarafından yurt dışı kaynaklı 17 forex sitesine erişim engeli uygulanacak.