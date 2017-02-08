Türkiye'de Gençlerin ‘Aşık’ Olduğu Markalar Açıklandı!

The Brand Age’in Xsight Araştırma Şirketi ile birlikte yapmış olduğu “AŞK, GENÇLİK ve MARKALAR: Aşkın Marka Hali Araştırması” isimli araştırmanın sonuçları açıklandı.

Xsight Araştırma Şirketi ve The Brand Age, ülkemizdeki 18-25 yaş aralığındaki gençlerin en çok sevdikleri markaları açıkladı. Geçtiğimiz yıl yapılan benzer bir araştırmaya tüm yaş grupları dahil edilmişti, bu yıl ise bir kısıtlama söz konusu.

Öncelikle bir markaya neden aşık olunur, ona değinelim. Özellikle de gençler, kendini değerli ve önemli hissettiren markalara daha çok sempati beslediklerini söylüyorlar. Gençlerin %64’ü en çok ‘müşteri memnuniyetine önem veren’ ve ‘satış sonrası müşteri desteği ve iletişime önem veren’ markalara aşık olduklarını belirttiler. Markalara olan ‘aşklarını’ en az etkileyen kriterler ise söz konusu markanın medyada sıklıkla haberlerinin çıkması ve reklamlarında ünlü - popüler isimleri kullanması.

Şimdi görseller üzerinden gençlerin en çok hangi markalara aşık olduklarına bir bakalım:

Günlük hayatın vazgeçilmez aşk markaları

Kategorilerin toplu tablosu