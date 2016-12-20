Türkiye’de 2016 Yılında En Çok Hangi Oyunlar Sattı?

2016, oyun piyasasında oldukça hareketli geçti ve birçok oyun tanıtımı gerçekleşti. Diğer listeleri de hesaba katarsak dünya genelinde en çok satan oyun, DICE ekibinin 1. Dünya Savaşı’nı uyarlayarak hazırladığı Battlefield 1 oldu. Peki Türkiye’de durumlar nasıl?
Playstore ve Voidu’dan gelen açıklamalara göre Türk oyuncular, en çok Football Manager 2017 oyununa rağbet göstermişler. Oyun, Playstore’da ilk, Voidu’da ise ikinci sırayı elde etmiş durumda. Şimdi de her iki platformun yayınladığı listelerin tamamının nasıl olduğuna bir bakalım:
Playstore
Football Manager 2017
FIFA 17
Battlefield 1
Watch_Dogs 2
Titanfall 2
The Sims 4
Alien: Isolation
Cities: Skylines – Natural Disasters (Ek paket)
Grand Theft Auto V
Bus Simulator 16
Voidu
Watch Dogs 2
Football Manager 2017
FIFA 17
Battlefield 1
Titanfall 2
Dishonored 2
Steep
Pro Evolution Soccer 2017
Civilization VI
Grand Theft Auto V
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