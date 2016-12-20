Türkiye’de 2016 Yılında En Çok Hangi Oyunlar Sattı?

Playstore ve Voidu’dan gelen listeler, Türkiye’de bu yıl içerisinde en çok hangi oyunların satıldığını ortaya çıkardı.

2016, oyun piyasasında oldukça hareketli geçti ve birçok oyun tanıtımı gerçekleşti. Diğer listeleri de hesaba katarsak dünya genelinde en çok satan oyun, DICE ekibinin 1. Dünya Savaşı’nı uyarlayarak hazırladığı Battlefield 1 oldu. Peki Türkiye’de durumlar nasıl?

Playstore ve Voidu’dan gelen açıklamalara göre Türk oyuncular, en çok Football Manager 2017 oyununa rağbet göstermişler. Oyun, Playstore’da ilk, Voidu’da ise ikinci sırayı elde etmiş durumda. Şimdi de her iki platformun yayınladığı listelerin tamamının nasıl olduğuna bir bakalım:

Playstore

Football Manager 2017

FIFA 17

Battlefield 1

Watch_Dogs 2

Titanfall 2

The Sims 4

Alien: Isolation

Cities: Skylines – Natural Disasters (Ek paket)

Grand Theft Auto V

Bus Simulator 16

Voidu

Watch Dogs 2

Football Manager 2017

FIFA 17

Battlefield 1

Titanfall 2

Dishonored 2

Steep

Pro Evolution Soccer 2017

Civilization VI

Grand Theft Auto V