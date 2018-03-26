Türkiye’deki saadet zinciri yapılanmaları, özellikle Çiftlik Bank olayından sonra yeniden gündeme geldi. Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkçi, tespit ettikleri yeni piramit sistemli şirketleri açıkladı.

Titan saadet zincirini geride bırakan Çiftlik Bank dolandırıcılığının yankısı sürerken, Gümrük ve Ticaret Bakanlığı da benzer sisteme sahip olan şirketleri bir bir tespit etmeye devam ediyor. Müşterilerini çalışana dönüştürme ve yeni gelenin parasını eski üyeye aktarma üzerine kurulu sistemler, vatandaşların cebindeki üç kuruşa gözlerini dikmiş durumdalar.

İnternet sitesinden kahveye, kozmetikten ev eşyalarına kadar her türlü ürün ve hizmet alanında faaliyet gösteren bu şirketler, söz konusu içerikleri de olması gerekenden daha yüksek ücretlere satıyorlar. Gözünüzü çevirdiğiniz kafede toplantı halinde olan ve potansiyel üyelerini kandırmaya çalışan, önceden kandırılmış sayısız insan var. Birazdan listeyi okuyunca durumu daha iyi anlayacaksınız.

Piramit sistemine dayanan saadet zinciri nitelikleri taşıyan bu yapılara ilişkin açıklama yapan Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkci, 19 farklı şirketin listelendiğini iletti. Bu şirketlerin içinde 3 adet kripto para ile ilişkisi olduğu anlaşılan şirket de bulunuyor.

Açıkçası kripto para meselesi ile saadet zinciri yapılanması kurmak pek mümkün değil. Çünkü bireysel anlamda bu sistem zaten herkesin kendi yatırımcısı olmasını sağlıyor. Muhtemelen söz konusu şirketler, kirpto paraların popülaritesini kullanarak süslü püslü hizmetler satmaya çalışıyorlar. Hatta bu şirketlerin büyük bir kısmı, kripto para paketleri gibi saçma sapan ürünlere sahipler. Verdikleri vaat ise “para verin, X zaman sonra şu kadar faiz alın” oluyor. Kimse kripto paraların gidişatı konusunda garanti veremez, böyle şirketlere itibar etmeyin.

Bakan Bülent Tüfenkci de vatandaşları dikkatlı olmaları konusunda kesin bir dille uyarıyor.

Ürün ya da hizmet satan şirketler:

Ulusal Mali Yardımlaşma Sistemi (UMYS)

Mega Grup Bilişim Ağ Paz. ve İnt. Hiz. Ltd. Şti.

Kyani Turkey Kozmetik Ürünleri ve Gıda Takviyeleri İthalat, İhracat, Pazarlama, Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi

QNET Promosyon Pazarlama ve Turizm Ltd. Şti.

Kairos Technologies Limited Türkiye temsilcileri

MGlobally Solutions Ltd. Türkiye temsilcileri

Evo Binary Int. DWC-LLC Türkiye temsilcileri

MMM Türkiye temsilcileri

Cmon Online Türkiye Temsilcileri (Statü İş Sistemleri Yazılım ve Danışmanlık Limited Şirketi)

Myadsino (Red Deck Entertainment Limited) Türkiye temsilcileri

Forever Primes İnternet Hizmetleri Ticaret AŞ.

Posavis Bilgisayar Reklam E Ticaret Danışmanlık AŞ.

Kripto para ilişkili sahte şirketler: