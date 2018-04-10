Çin, Rusya ve İran ile birlikte Türkiye'yi de siber casusluk konusunda riskli ülkelerden biri olarak ilan eden Hollanda hükumeti, bu ülkelere ziyarette bulunacak bürokrat ve şirket yetkililerine mektup gönderdi.

Ticari ve ekonomik görüşmelerde bulunmak için Başbakan Mark Rutte ile birlikte Çin’e ziyarette bulunacak 165 şirket yetkilisi ve bürokrata bir uyarı mektubu gönderen Hollanda Dışişleri Bakanlığı, şirketlerin ve bürokratların siber casusluğa karşı alabilecekleri önlemleri bir bir sıraladı.

Üstelik Hollanda, siber casusluk konusundaki tehdidi Çin ile sınırlı görmüyor. Volkskrant gazetesine bazı açıklamalarda bulunan bir Hollanda hükumet yetkilisi, ‘’Acı ama siber casusluk konusundaki uyarılar NATO müttefikimiz Türkiye ile Rusya ve İran için de geçerli olacak.’’ dedi.

Hollanda hükumetine göre Türkiye’nin de içine bulunduğu söz konusu 4 ülkede akıllı telefonlar ve dizüstü bilgisayarlar uzaktan izlenebiliyor, hatta içlerindeki veriler kopyalanabiliyor. Bu nedenle hükumet, bu ülkelere ziyaret gerçekleştirecek kişilerden yanlarına ‘boş’ cihaz almaları konusunda uyarıda bulunuyor.

Koalisyon protokolüne göre kabine, siber alanda kötü niyetli devlet ve devlet dışı aktörlere karşı savunma ve caydırıcılık konusunda yatırım ve iş birliği yapacak. Ayrıca Hollandalı bürokratlara, gerçekleştirecekleri seyahat öncesinde güvenlik yazılımı güçlendirilmiş yeni telefonlar verilecek.

Hollanda Dışişleri Bakanlığı’nın içlerinde Türkiye’nin de bulunduğu siber casusluk konusunda riskli ülkeler için bürokrat ve şirket yetkililerine bulunduğu uyarılar şu şekilde: