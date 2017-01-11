Türkiye’de Arkadaşı Daha Çok Beğeni Alıyor Diye Ortaya Çıkan “Sosyal Medya Kıskançlığı” Oranı Arttı!

Türkiye'de sırf arkadaşı daha çok beğeni alıyor ya da eğlenceli bir yerde paylaşım yapıp arkadaşını çağırmadı diye artan "sosyal medya kıskançlığı" oranı artıyor!

Son dönemde önemi iyice artan sosyal medya, sadece aile, arkadaş ve iş çevresiyle iletişim halinde olmanın yanı sıra artık haber merkezi ve hatta sevgili bulma mecrası haline bile geldi. Günümüzde sosyal medyada tanışıp evlenenlerin oranları da artarken, tüm dünyada olduğu gibi sosyal medya kıskançlığı ülkemizde de artıyor. Bu bağlamda Kaspersky Lab'ın son araştırmasına göre sosyal medyanın artık pek çok insanı negatif etki ettiği ortaya çıktı.

Özellikle sosyal medya paylaşımlarındaki beğeni alma isteği, yani “like avı" olarak nitelendirilen durumda paylaştıkları içerik bekledikleri kadar ilgi görmeyince çoğu insanın morali bozulurken, sosyal medya kullanan Türkiye’deki insanların %41'i de arkadaşları kendilerinden daha fazla beğeni aldığı zaman kıskandıklarını itiraf ediyor. Araştırmada buna ek olarak, insanların sosyal medyada arkadaşlarının daha mutlu görünen hayatlarını kıskandıkları da ortaya çıkıyor.

Kaspersky Lab, dünya genelinde 16.750 kişiyle yaptığı anketle, insanların sosyal medya ile ilgili bir sıkıntısını ortaya çıkardı. İnsanlar genellikle sosyal medyaya zaman ayırdıktan sonra çeşitli nedenlerle olumsuz duygular yaşıyorlar ve bu da sosyal medyanın olumlu etkilerinden daha ağır basıyor.

Türkiye’de ise %68’lik bir orana sahip olan kesim arkadaşları ve meslektaşları ile iletişim için sosyal medyayı kullanırken %71 gibi bir oran da eğlenceli ve komik paylaşımlara erişmek için sosyal medyayı kullanmakta. %56’lık bir oran ise kendi adına hoşuna giden paylaşımları ve güzel anlarını çevresi ile paylaşmak için sosyal medyaya önem veriyor.

Aynı zamanda sosyal medyanın sinir bozucu yüzü olan reklamlar noktasında ise %89’luk bir orana sahip olan kişiler bu zırt pırt her yerden çıkan reklamlardan oldukça rahatsız. Ancak sosyal medyadaki rahatsızlık sadece bununla sınırlı değil. Örneğin, %57'si davet edilmedikleri bir partiden arkadaşlarının paylaştığı bir içeriği görünce mutsuz olduklarını; %53’ü de arkadaşlarının mutlu tatil fotoğraflarının kendileri üzerinde olumsuz bir etkisi olduğunu söylüyor. Dahası, %40'lık bir kesim de, geçmişte paylaştıkları mutlu içeriklere bakmanın, eski yaşamlarının şimdikinden daha iyi olduğunu düşünmelerine sebep olduğunu belirtiyor.

Yani sosyal medyada ortaya çıkan kıskançlık, mutlu paylaşımlarda dahil olamama ya da davet edilmemiş olma gibi durumlar kişilerin canını fazlasıyla sıkıyor. Peki bu oranlar ve durumlar sizler için de geçerli mi? Yorum bölümünden bizlere aktarabilirsiniz.