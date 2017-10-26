Türkiye’de Bir İlk: beIN Sports, Başakşehir’i Satın Alıyor!

Süper Lig’in maç yayın haklarını elinde bulunduran Katarlı beIN Sports’un Başakşehir’i satın almayı planladığı, açıklamanın ise ocak ayında yapılacağı iddia edildi.

Türkiye dışında İspanya, Fransa ve İngiltere gibi liglerin de maçlarını yayınlayan beIN Sports’un uzun süredir Türkiye’de bir kulübü satın almak istediği, son olarak Başakşehir için uzlaşma sağlandığı belirtildi. Hatta gelen haberler, uzlaşmanın ardından tarafların birçok detayı görüştükleri ve el sıkıştıkları yönünde. Nihai açıklamanın ise ligin devre arasında, Ocak ayında yapılacağı belirtildi.

beIN Sports’un sahibi olan Nasser El Khelaifi, Fransa’nın ünlü takımlarından Paris Saint Germain’in de sahibi. Eğer bir son dakika gelişmesi yaşanmazsa Khelaifi, PSG’nin ardından ikinci kez bir takımı satın almış olacak.

Bu satın alma işlemi gerçekleşirse Türkiye için de bir ilk yaşanmış olacak. Daha önce birçok şirket takımlarla isim ortaklığına gitmiş olsa da yabancı bir kurumun satın alma işlemi hiç gerçekleşmemişti.

Futbola ilgi duyanlar, PSG’nin bu yıl yeni sezon öncesi yaptığı transferleri muhakkak bilirler. Eğer beIN Sports Başakşehir’i satın alırsa, PSG’deki gibi sükse yaratmasa da büyük transferler görebiliriz.