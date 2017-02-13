Türkiye’de 'Sony Xperia Z5 Compact' Şarj Sırasında Yandı!

Tarafımıza ulaşan Yusuf Kantaş isimli takipçimizin yaşadığı olay, kişinin ikinci sefer yaşadığı bir sorun olarak dikkat çekiyor.

Son dönemde artan telefon yanma ve patlama olayları fazlasıyla dikkat çekerken bu noktada belki de dünyanın en şanssız isimlerinden biri ise takipçimiz Yusuf Kantaş oluyor. Bundan yaklaşık bir yıl önce Sony Xperia L cihazının alev almasıyla şok yaşayan takipçimiz, aradan geçen bir yıl sonunda yine bir Sony Xperia cihazının yanma problemiyle sarsıldı.

Bu sefer Sony Xperia Z5 Compact kullanan Yusuf, şimdi de telefonu belirttiğine göre kendi şarj aleti ile şarj sırasında alev aldı. Media Markt’tan satın aldığı için bu mağazaya götüren Yusuf Kantaş, mağazanın telefonu garanti için KVK’ya yollamasıyla bir şok daha yaşadı.

Çünkü KVK’ya giden telefon, Yusuf’un iddiasına göre gönderdiği kutudaki yerinden dahi kıpırdatılmadan içindeki garanti belgesine rağmen "Garanti belgesi olmadığı için, cihaz garanti dışıdır" ibaresini eklemesinin akabinde, 1700 TL’ye aldığı telefon için 2056TL tamir bedeli istenmiş.

Açık bir şekilde şarj sırasında yandığı görülen telefon için “Kullanımdan kaynaklı yanma” nitelemesi yapan KVK Ankara’yı ve Sony Mobile’a karşı Tüketici Hakları’na başvurarak hakkını arayacağını dile getiren Yusuf Kantaş’ın iki sefer Sony markalı telefonundan bu sorunu yaşaması ise gerçekten talihsizlik olmuş.