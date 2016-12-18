Türkiye'de Bu Yıl Hangi Şehirde En Çok Hangi Şarkılar Dinlendi?

Spotify, dünyadaki şehirlerde Spotify kullanıcılarının bu yıl en çok dinlediği müzikleri listeledi.

Dünyanın en büyük müzik servislerinden biri olan Spotify, dünya genelinde bir harita yayınlayarak hangi ülkede ve hangi şehirde en çok hangi şarkıların dinlendiğini açıkladı. Milyonlarca kullanıcısının verileriyle yola çıkan Spotify, 2016'nın en çok dinlenen şarkılarını listeledi.

Türkiye'de popüler müzik sanatçılarının yanı sıra alternatif müzik yapan isimler de öne çıkarken, yabancı pop yine genel olarak listelerde zirvedeki yerini koruyor ancak viral olan şarkılar listesine genellikle alternatif ve rap müzik hakim. İstanbul'da en çok dinlenen şarkılar arasında Kalben'in Taşikardi şarkısı, İzmir'de Gazapizm'in Gece Sabahın şarkısı ve Ankara'da Vega'nın Ankara isimli şarkısı yer alıyor.

Spotify'ın yayınladığı dünya haritasına bu bağlantıdan ulaşabilir, Türkiye'de ve dünyada popüler olan şarkılara ulaşabilirsiniz.