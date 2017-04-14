Muadillerine ABD’de ve Hindistan’da rastladığımız ‘çatıya güneş paneli kurup enerji elde etme’ durumu Türkiye için de geçerli olacak. Üstelik bu enerji, şebekelere satılabilecek.

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu’nun (EPDK) hazırladığı taslağa göre en fazla 10 KW’ye kadar üretim yapan güneş enerjisi paneliyle üretilen enerjinin satımı mümkün olacak. Eğer bu panele sahip olursanız hem kendi elektriğinizi buradan kullanabilir, hem de fazla olan enerjiyi ilgili yerlere satabilirsiniz. Bunun gerçekleşmesi için yalnızca noter onayınızın olması gerekecek. Şu an taslak aşamasında olan düzenlemeden yalnızca evler değil, fabrikalar da yararlanabilecekler.

Sistemin işleyişi nasıl olacak?

Öncelikle bundan yararlanmak isteyenler şebeke işletmecisine başvurmalılar. Güneş enerjisi üretim tesisi, tüketim tesisinin ölçüldüğü noktadan dağıtım sistemine bağlanacak. Aboneliğin her biri için başvuru yapılması gerekecek, elektrik şirketleri de bu taleplere çağrı mektubuyla karşılık verecek.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Berat Albayrak, Karapınar Yenilenebilir Enerji Kaynak Alanı (YEKA) ihalesi sırasında şu açıklamayı yapmıştı: Daha düne kadar güneş enerjisinde üretilen elektriğin teşviki ile birlikte uyguladığımız fiyat politikası 13.3 cent alım garantisinin üzerine yerli ekipman kullanımına bağlı 19.5 cent olarak uygulanan bu enerjinin maliyet politikası, bugünkü ihaleyle 6.99 cente düşerek, neredeyse üçte biri rakamla tarihi resmi bir başarıyı ortaya koyuyor.”

Türkiye’deki güneş enerjisi üzerine bazı önemli rakamlar ise sırasıyla şöyle:

Ülkemizde 10 milyon çatı var.

EPDK düzenlemesi hayata geçirildiğinde 200 bine kadar artan çatı projesi hayata geçebilir.

Suyun güneşle ısıtılması konusunda dünyada 3. konumdayız.

Yerli üreticilerin 1 GW’lık potansiyeli var.

Türkiye’de yıllık yıllık 2.737 saat güneşlenme süresinin sonunda güneşten 860 MW enerji elde ediliyor.

Taslağın ne zaman hayata geçirileceği henüz belli değil, fakat önümüzde çok uzun bir zamanın olduğunu hiç düşünmüyorum.