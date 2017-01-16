Türkiye’de Çok Satmış Samsung Galaxy J7’nin 2017 Versiyonuna Ait Özellikleri Ortaya Çıktı!

Türkiye’de uygun fiyatıyla dikkat çekerek özellikle operatör üzerinden satın alınan Galaxy J7’nin 2017 varyasyonuna ait bilgiler Geekbench’te ortaya çıktı.

Ülkemizde Samsung ve Apple markalarına ait ürünler fazlasıyla ilgi görürken özellikle orta ve alt seviye telefonlarda Galaxy A ve Galaxy J serisi telefonlar çokça satılmakta. Operatör üzerinden alınan telefonlarda Galaxy J serisinin çokluğu dikkat çekerken, bu noktada J ailesinin tepe modeli olan J7, bu yıl da yenilenerek geliyor.

Yukarıdaki ilgili haberimizde de görebileceğiniz gibi birkaç ay önce hem tasarımı hem de bazı teknik detayları sızdırılan Galaxy J7 (2017)’nin işlemci vb bilgileri eksikti. Şimdi ise Geekbench’e düşen J7’nin tüm detayları belli oldu.

Daha önce 5.5 inç Full HD ekran, 3GB RAM ve 32GB depolama alanına sahip olacağı söylenen Galaxy J7 (2017) Geekbench’e göre Qualcomm Snapdragon 625 çipseti ve Adreno 506 grafik işlem birimi ile birlikte 2GB belleğe sahip olacak. MicroSD kart desteği de sunacak olan J7, Android 7.0 Nougat ile beraber genel olarak yine iyi bir fiyat/performans telefonu olacak gibi görünüyor.

Tasarımsal olarak ön tarafının klasik bir Samsung telefon görünümünde olduğunu gördüğümüz Galaxy J7 (2017) arka kapak tasarımı olarak ise farklı, hoş değişiklikler yapmış.

İlkbahar aylarında piyasaya çıkması beklenen cihaz, bakalım geçen sene olduğu gibi bu sene de yoğun bir ilgi görecek mi.