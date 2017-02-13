Türkiye’de 3 farklı model ile piyasaya giren Alcatel’in yeni telefonu Idol 5S’in teknik özellik detayları ortaya çıktı

Türkiye’de Idol 4, Pop 4S ve Shine Lite modelleriyle piyasaya giriş yapan Alcatel’in 2017 yılında sunacağı yeni telefonu Idol 5S’e ait detaylar Geekbench’te ortaya çıktı. Orta seviyede konumlandırılacağı anlaşılan modelin fiyat/performans açısından da iyi bir noktada olması beklenirken benchmark testine göre aldığı skor ve özellikleri ise şöyle olacak;

Alcatel Idol 5S Özellikleri

Çıkan detaylara göre MediaTek’in Helio P20 olarak bilinen MT6757 işlemcisini barındıracak olan cihazda MT6757CH kod adına sahip işlemci olması Helio P20’nin özel bir versiyonu olabileceğini akıllara getiriyor. 1.7GHz hızında ve 8 çekirdekli bir işlemciye sahip olacak telefonda 3GB kapasiteli de bir bellek bulunacak.

824 puan tek çekirdek, 3421 olarak da çoklu çekirdek performansı sergileyen Alcatel Idol 5S, Android 7.0 Nougat arayüzüyle gelecek.

5.7 inç 2K ya da FHD AMOLED ekran, 32GB/64GB depolama seçenekleri, MicroSD kart desteği ve 16MP/8MP kamera gibi detaylar ile gelmesi beklenen telefon büyük ihtimalle Mobil Dünya Kongresi’nde tanıtılacak.