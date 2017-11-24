iPhone X’a 'Telefonun Hakkını Verdirten' 5 Uygulama!

Her amiral gemisi sahibi telefonunun gücünü ve potansiyelini sonuna kadar gösteren uygulamalar kullanmak ister. O halde ülkemizde yeni satışa çıkan iPhone X'un hakkını verdirten 5 uygulamaya bir göz atalım.

Apple’ın iPhone’ların 10. yılına özel olarak tanıttığı iPhone X nihayet ülkemizde satışa çıktı. iPhone X gerek donanım gücü gerekse özellikleri ile mevcut amiral gemileri arasındaki en iyi cihazlardan biridir.

Eğer bir iPhone X aldıysanız, alacaksanız ya da almayı düşünüyorsanız bu şık ve güçlü telefonun hakkını veren uygulamalar yüklemek istebilirsiniz. İşte her iPhone X sahibinin cihazında muhakkak bulundurmak isteyeceği 5 uygulama:

iPhone X neredeyse mükemmel bir kameraya sahiptir ve DxOmark’da Huawei Mate 10 Pro ile birlikte 97 puan alarak listenin ikinci sırasına yerleşmiştir. Fakat kameranın çok iyi olması fotoğrafların daha da iyi olamayacağı anlamına gelmez. VSCO fotoğraf düzenleme uygulaması ile çektiğiniz fotoğrafları görsel olarak çok daha iyi bir hale getirebilirsiniz.

iPhone X’un kamerası oldukça iyidir ve kararlı çalışır. Fakat Camera+ ile çok daha farklı özellikleri bulunan bir kamera uygulamasına sahip olabilirsiniz. Ayrıca Camera+, iPhone X’un TrueDepth kamerasından en iyi şekilde yararlanabilmek için güncellendi.

Google Haritalar yeni ya da bilinmeyen bir uygulama değil. Fakat eski bir iPhone kullanıcısıysanız Apple Haritalar’ın varlığı nedeni ile Google Haritalar’ı hiç denememiş olabilirsiniz. Eğer farklı bir uygulama denemek isterseniz Apple Haritalar yerine kullanılabilecek en iyi navigasyon uygulamasıdır.

Ikea Place uygulaması Apple’ın arttırılmış gerçeklik teknolojisini kullanır ve bu sayede evinize herhangi bir ürünü almak istediğinizde uygulamanın katoloğundan seçerek evinizde nasıl duracağını görebilirsiniz.

Apple’ın iPhone X’da en iddialı olduğu konulardan biri de arttırılmış gerçeklik teknolojisi olmuştu. Zombie Gunship Revenant AR, Apple’ın ARkit’ini kullanarak oluşturulan bir arttırılmış gerçeklik oyunudur.