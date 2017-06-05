Yeni Bir WhatsApp Dolandırıcılığı Kol Gezmeye Başladı!

İngiltere’deki kullanıcılara giden “WhatsApp süreniz doldu” mesajı, ömür boyu kullanım için 0.99 Pound (4.5 TL) ücret istiyor. Zamanla İngiltere dışından da gelen şikayetler, dolandırıcılık girişiminin Türkiye’ye de gelebileceğini gösteriyor.

Popüler mesajlaşma uygulaması WhatsApp, akıllı telefonlarımız için ilk çıktığında 1 yıl ücretsiz kullanım sunuyordu ve ardından ufak bir ücret ödeyerek uygulamayı kullanmaya devam ediyorduk. Facebook’un platformu satın almasının ardından ücret alımı iptal edildi ve ömür boyu ücretsiz kullanıma açık oldu.

İngiltere'de sosyal medyaya yansıyan şikayetler ise yeni bir WhatsApp dolandırıcılığı akımına işaret ediyor. Kullanıcılara “Abonoliğinizin süresi doldu…” şeklinde giden SMS’ler, ömür boyu kullanım için çoktan tedavülden kalkan ücretli WhatsApp servisini taklit ediyor.

"Abonelik süreniz dolmuştur. Hesabınızı ömür boyu kullanım adına doğrulamak için 0.99 Pound ödemeyi linke tıklayarak yapabilirsiniz."

Bu aldatmacanın hedefinde, uygulama hakkında bilgisi olmayan kullanıcılar var. Bununla birlikte mesaj içerisindeki bağlantıya tıklamak, bütün listenizi ve mesajlaşmalarınızı kötü amaçlı kişilere teslim edebilir. Muhtemelen WhatsApp’ın karşılıklı şifreleme özelliğini aşamayan bilgisayar korsanları, kullanıcıların zayıf noktasını hedef alarak onları gafil avlamaya çalışıyorlar.

WhatsApp’ın kesinlikle ücretsiz bir servis olmaya devam edeceğini hatırlatalım. Söz konusu dolandırıcılık akımının ülkemize gelme ihtimali elbette bulunuyor. Eğer siz de bu ve benzeri mesajlar alırsanız, kaynağına göz atmanızı ve mesaj içerisindeki bağlantılara tıklamadan sohbeti silmenizi öneriyoruz.