Çin ve Rusya, turizm dünyasını farklı bir yöne çekebilmek için denizaltı üretiyor. Bu üretilen denizaltı ise Türkiye'nin denizlerinde kullanılacak.

Turizm dediğimizde ilk akla gelen şey dünya üzerindeki güzel noktaları gezmek, ziyaret etmek olarak algılamaktayız. Tabii oldukça geniş bir anlam ifade eden kelime olan turizm noktasında son dönemde “Uzay Turizmi” popülerleşmeye başlarken Çin ve Rusya, dünyanın dışına yapılacak turizm seyahatlerini şimdi de yerin altına doğru yapacak.

Özel geliştirilen ve sadece turistik amaçlarla kullanılacak olan yeni bir denizaltı üreten iki devlet, denizlerde ve okyanuslarda onlarca metre aşağıya inerek doğa güzelliklerinin su dünyası versiyonunu turistlere gösterecek.

2017 yılı içerisinde bitirilmesi planlanan projeyle 20-40 turist içerebilecek bir denizaltı üreten ekip, 24m derine inebilecek bir kapasitede denizaltı inşa edecek. Çinli Zhangjiajie ve Beibu Gulf firma tarafından Rus bilim adamları ile ortaklaşa üretilecek bu denizaltı, beklentilere göre Türkiye, Yunanistan, Tayland ve Vietnam gibi ülkelerde kullanılacak.

Projenin Çin’den geliştiriliyor olması görünüşe göre geliri Çin’e aktaracak olsa da Akdeniz, Karadeniz, Marmara ve Ege Denizi’nin derinliklerini de görebilecek olmak hem güzel bir turizm olacakken hem de Türk deniz sularını kullanıyor olmak ülkemize de bir gelir getirecektir. Ayrıca elbette bu turistik gezileri yapacak olan yabancılar gelmişken ülkemizin doğal güzelliklerini de görecekler.