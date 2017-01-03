Türkiye’de En Çok Beğeni Sayısına Sahip 20 Facebook Sayfası

Socialbakers’ın paylaştığı bilgiler ışığında Türkiye’de en çok beğeni sayısına sahip 20 sayfa belli oldu.

Kurumsal ya da kişisel fark etmez Facebook sayfalarındaki beğeni sayısı, günümüzün en çok dikkate alınan prestij ögelerinden bir tanesidir. Ticari açıdan değerlendirirsek çoğu şirket, herhangi bir ürünü için reklam vermek istediğinde beğeni sayısı yüksek Facebook sayfalarıyla iletişime geçerler. Buradaki kilit nokta ise bu sayfaların bir kuruma ya da kişiye özel olmasının pek de önemli olmaması, yani sadece ‘sayı’ yeterli olabiliyor.

Bu bağlamda Socialbakers, herkesin ilgisini çekebilecek bir liste yayınladı. Listede Türkiye’deki en fazla beğeniye sahip Facebook sayfaları yer alıyor. Çeşitli markalara ve kişilere ait sıralamanın tamamını aşağıdan görebilirsiniz.