Türkiye’de En Çok Görülen Ölüm Nedenleri Açıklandı!

Sağlık Araştırmaları Genel Müdürlüğü, hazırladığı Sağlık İstatistikleri 2015 raporunu yayınladı. Rapordaki ‘ana tanı gruplarına göre ölüm nedenleri’ karşılaştırmasında, ilk sırada %40.25 ile ‘dolaşım sistemi hastalıkları’ bulunuyor. Cinsiyet bazında baktığımızda ise bu ölüm oranları kadınlarda %44.31, erkeklerde ise %36.85 olarak görülüyor.
Vücuttaki bir dokunun anormal olarak büyümesi (neoplazmalar) ile yaşanan ölümler %20.04 ile ikinci sırada yer alırken solunum sistemi hastalıkları, %11.10 ile en çok ölüm nedenleri arasında üçüncü sırada yer alıyor.
Erkeklerde en sık görülen kanserler
Erkeklerde en fazla görülen kanser türü, %21.1 ile akciğer ve bronş kanserleri. %12.7 ile prostat kanserleri ikinci sırada yer alırken üçüncü sırada %9.3 ile kolorektal kanserler bulunuyor.
Kadınlarda meme kanseri ilk sırada
Kadınlarda en sık görülen kanser türü, %24.9 ile mem kanseri bulunuyor. İkinci sırada %12 ile tiroid kanseri, üçüncü sıra da tıpkı erkeklerde olduğu gibi %8 ile kolorektal kanserler bulunuyor.
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