Türkiye’de En Çok Görülen Ölüm Nedenleri Açıklandı!

Sağlık Araştırmaları Genel Müdürlüğü’nün hazırladığı Sağlık İstatistikleri, Türkiye’de en çok rastlanan ölüm sebeplerini açığa çıkardı.

Sağlık Araştırmaları Genel Müdürlüğü, hazırladığı Sağlık İstatistikleri 2015 raporunu yayınladı. Rapordaki ‘ana tanı gruplarına göre ölüm nedenleri’ karşılaştırmasında, ilk sırada %40.25 ile ‘dolaşım sistemi hastalıkları’ bulunuyor. Cinsiyet bazında baktığımızda ise bu ölüm oranları kadınlarda %44.31, erkeklerde ise %36.85 olarak görülüyor.

Vücuttaki bir dokunun anormal olarak büyümesi (neoplazmalar) ile yaşanan ölümler %20.04 ile ikinci sırada yer alırken solunum sistemi hastalıkları, %11.10 ile en çok ölüm nedenleri arasında üçüncü sırada yer alıyor.

Erkeklerde en sık görülen kanserler

Erkeklerde en fazla görülen kanser türü, %21.1 ile akciğer ve bronş kanserleri. %12.7 ile prostat kanserleri ikinci sırada yer alırken üçüncü sırada %9.3 ile kolorektal kanserler bulunuyor.

Kadınlarda meme kanseri ilk sırada

Kadınlarda en sık görülen kanser türü, %24.9 ile mem kanseri bulunuyor. İkinci sırada %12 ile tiroid kanseri, üçüncü sıra da tıpkı erkeklerde olduğu gibi %8 ile kolorektal kanserler bulunuyor.