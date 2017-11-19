Türkiye'de En Çok Hangi İl Kitap Okuyor?

Popüler online kitabevi İdefix, son 6 ayda kendi siteleri üzerinden yapılan alışverişler doğrultusunda Türkiye'nin okuma haritasını oluşturdu.

Türkiye'nin en büyük online kitabevlerinden olan İdefix, Türkiye'nin kitap okuma haritasını oluşturdu. Bilimsel bir araştırmaya dayanmayan sıralamaya göre Türkiye'nin en çok okuyan ili Ankara oldu. Araştırma toplam nüfüs şehir nüfusu oranıyla toplam satılan kitap-şehre satılan kitap oranının bileşkesi doğrultusunda hazırlandı. Bu arada listenin son sırasında ise Şanlıurfa yer aldı.

İdefix tarafından hazırlanan listeye göre, Türkiye'nin en çok okuyan 5 ili şöyle oldu: Ankara, İstanbul, Eskişehir, İzmir ve Tunceli oldu. Son 5 sırayı ise ( sondan geriye doğru olarak) Şanlıurfa, Yozgat, Adıyaman, Osmaniye ve Kahramanmaraş oluşturdu. Bu şehirlerden son sıradaki Şanlıurfa'da en sevilen yazarlar, Stefan Zweig, Zülfü Livaneli ve Sabahattin Ali oldu. (Sabahattin Ali'nin listeye Kürk Mantolu Madonna'yla girdiğine kesin gözüyle bakılıyor.)

İlk sırada yer alan Ankara'da ise en sevilen yazarlar sırasıyla Stefan Zweig, Zülfü Livaneli ve Yuval Noah Harari oldu. Tür olarak ise Ankaralılar Roman ve Hikaye kitaplarına ilgi gösterdiler. (Bu arada listenin İdefix'in satış istatistiklerine göre oluştuğunu tekrar belirtmekte fayda var. Çıkarılan okuma haritasına göre Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyet 82. sırada gözüküyor ancak onu listeye dahil etmedil.)

Türkiye'nin okuma haritasını daha detaylı bir şekilde görmek için: