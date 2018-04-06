Sağlık Bakanı Ahmet Demircan, 2014-2017 yılları arasındaki intihar vakalarının sayısını ve en çok hangi şehirde gerçekleştiğini açıkladı.

Sağlık Bakanı Ahmet Demircan, CHP İstanbul Milletvekili Sezgin Tanrıkulu'nun önergesini cevaplandırarak 2014 ile 2017 yılları arasında Türkiye’de gerçekleşen intihar vakaları ile ilgili tabloyu açıkladı. Genç nüfusun yetişkinlere göre daha fazla intihar ettiğini gösteren tabloya göre 2014 ile 2017 yılları arasında 9 bin 479 kişi hayatını sonlandırmış.

Verilere göre 2014-2017 aralığında intihar eden 9.479 kişinin 7.041'i erkek, 2.438’i ise kadın. Ayrıca bu üç yıl içinde intiharlar, 1163 kişi ile 20-24 yaş aralığında gerçekleşti. Veriler kadınların daha çok 15-19 yaş aralığında hayatına son verdiğini gösterirken, erkekler 20-29 yaş aralığında intihar ediyorlar.

Şehirlere göre intihar etme oranlarına baktığımızda ise şaşırtıcı olmayan bir şekilde ülkenin en kalabalık şehri olan İstanbul, üç yılda gerçekleşen 1262 intihar vakasıyla listenin tepesinde bulunuyor. Başkent Ankara’da üç yılda 619 kişi intihar ederken, İzmir’de ise 637 kişi hayatına son verdi. En az intihar ise 4 kişi ile Bayburt’ta gerçekleşti.