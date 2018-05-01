Türkiye’de En Çok Satılan 9 Lüks Otomobil

Son beş senede özellikle lüks otomobil üreticilerinin Türkiye'deki satın alma giderleri bir hayli arttı. Vergi oranlarındaki dalgalanmanın lüks otomobil sektörünü ne ölçüde etkilediğini ve markalar içinde en fazla rağbet gören modelleri sizler için sıraladık.

Aynı süre içinde gerçekleşen premium otomobil satışlarına baktığımızda en dikkat çeken unsur, en fazla satışın (15189 adet) 2016'da gerçekleşmiş olması. Satış rakamlarında Mercedes, BMW ve Audi ilk üçte. İlk çeyrekte Mercedes toplam 5272, BMW 4618 ve Audi ise 3566 adet satıldı. Bu yılın akabinde artan ÖTV ve MTV’ler direkt olarak bu segmenti hedef alıyordu ve 2017 ilk çeyrek sonuçlarına göz attığımızda toplam rakam %50 civarı düşerek 10584 oldu. Söz konusu değer içinde ilk üçü yine Mercedes, BMW ve Audi paylaştı. Mercedes 3885, BMW 2816, Audi ise 2614.

Şimdi bir de 2018 yılının ilk üç ayındaki satışlara bakalım

1. Mercedes C-Serisi (2215 adet)

2. BMW 5 Serisi (1134 adet)

3. Audi A3 Sedan (981 adet)

4. Volvo S60 (280 adet)

5. Range Rover Sport (110 adet)

6. Porsche Macan (104 adet)

7. MINI Counrtyman YS31 (79 adet)

8. Jaguar F-Pace (36 adet)

9. Maserati Levante (10 adet)