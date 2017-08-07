Türkiye'de En Hızlı ve En Ucuz Araç Kiralamanın Yolu: Vivi!

Türkiye'de tek tıkla yemek sipariş verir gibi araç kiralamak istiyorsanız, Vivi'ye girerek yüzlerce farklı firma ve araba arasından seçim yapabilirsiniz.

Ülkemizde ne yazık ki araba fiyatları çok yüksek rakamlara çıkmaya başladı. Küçük bir servet yatırılarak satın alınan arabalar, insanların araba konusuna çekimser yaklaşmalarına sebep oluyor. Durum böyle olunca insanlar araç kiralama yöntemine gidiyorlar. Bir yerden bir yere giderken otobüse veya uçağa binmek yerine araç kiralayarak konforlu bir şekilde gelmeyi tercih eden insanların en büyük sıkıntısı, kendilerine uygun fiyat ve kalitede kiralık arabaları bulamamaları.

Tam olarak bu sorunu çözmesi için geliştirilen Vivi.com.tr, Türkiye’de yer alan birçok kiralık araba firması ile iletişime geçerek bu firmalarla gerçek müşterileri birleştiriyor. Bu sayede tek tek araba firmalarını gezmek yerine bilgisayarlarınızdan kendinize en uygun kiralık arabaya ulaşabiliyorsunuz

Araba Fiyatları Canınızı Sıkmasın

Birçok firmayı aynı anda bünyesinde barındıran Vivi, ekonomisini düşünen insanlara uygun arabalar bulduğu gibi, etrafta hava atmak isteyen insanlar için de lüks araçlar barındırıyor. Anlayacağınız araba kiralama ücretleri çok pahalı diye korkuyorsanız, Vivi’ye girdiğinizde araçların uygunluğunu görebileceksiniz.

Diğer Kiralık Araba Sayfalarına Göre Farklılıkları Ne?

Piyasada araç kiralamak isteyenler için farklı farklı siteler yer alıyor, ancak Vivi kurumsal kimliğini benimsemiş bir firma olarak müşterileri ile tam olarak ilgilenebiliyor. Daha çok amatör düzeyde gerçekleşen diğer firmaların aksine Vivi’de araçlar hakkında en doğru bilgiler veriliyor. Aynı zamanda aklınıza takılan soruları sormak istiyorsanız, her an iletişime geçebileceğiniz hizmet numaraları bulunuyor.

Puanları Biriktirerek Bedava Seyahat Edin

Vivi’yi diğerlerinden ayıran en büyük özelliklerden birisi, araç kiraladıkça aldığınız puanlar olarak gösterilebilir. Başarılı yazılımı sayesinde puanlar biriktirebilir ve bu puanlarla ekstra gün ve indirimler kazanabilirsiniz.

Sizleri Vivi’de Neler Bekliyor?