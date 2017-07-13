Türkiye’de En Sevilen Game of Thrones Karakteri Belli Oldu!

Game of Thrones’un yeni sezonunun başlamasına artık çok kısa bir süre kaldı. Spotify’ın müzik süpervizörü Evyen J. Klean, dizinin en popüler karakterlerinin hangileri olduğunu ortaya çıkardığı bir çalışma yaptı. Hem Türkiye’deki hem de dünyadaki en popüler GoT karakterlerini belirleyen Klean, ayrıca dizinin en çok dinlenen şarkılarını da açıkladı.
Buna göre Türkiye’deki Game of Thrones fanları, tıpkı dünya genelinde olduğu gibi en çok Jon Snow karakterini seviyorlar. İkinci sırada Tormund Giantsbane, üçüncü sırada Melisandre karakterinin olduğu görülüyor. Dünyada ise ikinci sırayı Rob Stark, üçüncü sırayı ise Sansa Stark alıyor.
Şehir bazında dizinin fanları sıralamasında İstanbul birinci, Ankara ikinci ve İzmir üçüncü sırada yer alıyor. Dizideki en çok dinlediğimiz şarkı ise 6. sezondaki Light of Seven.
Şimdi dizinin hem küresel hem de Türkiye’deki bazı sıralamalarının nasıl olduğuna bakalım:
Küresel çapta en popüler Game of Thrones karakterleri
- Jon Snow
- Robb Stark
- Sansa Stark
- Daenerys Targaryen
- Samwell
- Margaery Tyrell
- Ned Stark
- Tormund Giantsbane
- Joffrey Baratheon
- Stannis Baratheon
- Tyrion Lannister
- Arya Stark
- Melisandre
- Missandei
- Shireen Baratheon
- Ygritte
- Theon Greyjoy
- Khal Drogo
- Brienne of Tarth
- Jaime Lannister
Türkiye’deki en popüler Game of Thrones karakterleri
- Jon Snow
- Tormund Giantsbane
- Melisandre
- Petyr “Littlefinger” Baelish
- Ned Stark
- Daenerys Targaryen
- Sansa Stark
- Samwell
- Tyrion Lannister
- Margaery Tyrell
- Stannis Baratheon
- Jorah Mormont
- Robert Baratheon
- Shireen Baratheon
- Theon Greyjoy
- Ygritte
- Cersei Lannister
- Khal Drogo
- Robb Stark
- Jaime Lannister
Türkiye’deki Game of Thrones fanı olan şehirler
- İstanbul
- Ankara
- İzmir
- Bursa
- Antalya
- Adana
- Kocaeli
- Eskişehir
- Konya
- Mersin
- Manisa
- Muğla
- Tekirdağ
- Balıkesir
- Samsun
Türkiye’de en çok sevilen Game of Thrones şarkıları
- Light of Seven, Ramin Djawadi, Sezon 6
- Main Titles, Ramin Djawadi, Sezon 6
- The Rains Of Castamere, The National, Sezon 2
- Main Title, Ramin Djawadi
- The Winds of Winter, Ramin Djawadi, Sezon 6
- Blood of My Blood, Ramin Djawadi, Sezon 6
- My Watch Has Ended, Ramin Djawadi, Sezon 6
- Winter Has Come, Ramin Djawadi, Sezon 6
- A Lannister Always Pays His Debts, Ramin Djawadi, Sezon 3
- Khaleesi, Ramin Djawadi, Sezon 6
- Needle, Ramin Djawadi, Sezon 6
- Game Of Thrones, Ramin Djawadi
- Hear Me Roar, Ramin Djawadi, Sezon 6
- Coronation, Ramin Djawadi, Sezon 6
- The Red Woman, Ramin Djawadi, Sezon 6