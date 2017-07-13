  • Türkiye’de En Sevilen Game of Thrones Karakteri Belli Oldu!

Türkiye’de En Sevilen Game of Thrones Karakteri Belli Oldu!

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Spotify, Game of Thrones’un hem Türkiye’deki hem de dünyadaki en sevilen ve popüler karakterlerini belirledi.

Game of Thrones’un yeni sezonunun başlamasına artık çok kısa bir süre kaldı. Spotify’ın müzik süpervizörü Evyen J. Klean, dizinin en popüler karakterlerinin hangileri olduğunu ortaya çıkardığı bir çalışma yaptı. Hem Türkiye’deki hem de dünyadaki en popüler GoT karakterlerini belirleyen Klean, ayrıca dizinin en çok dinlenen şarkılarını da açıkladı.

Buna göre Türkiye’deki Game of Thrones fanları, tıpkı dünya genelinde olduğu gibi en çok Jon Snow karakterini seviyorlar. İkinci sırada Tormund Giantsbane, üçüncü sırada Melisandre karakterinin olduğu görülüyor. Dünyada ise ikinci sırayı Rob Stark, üçüncü sırayı ise Sansa Stark alıyor.
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Şehir bazında dizinin fanları sıralamasında İstanbul birinci, Ankara ikinci ve İzmir üçüncü sırada yer alıyor. Dizideki en çok dinlediğimiz şarkı ise 6. sezondaki Light of Seven. 

Şimdi dizinin hem küresel hem de Türkiye’deki bazı sıralamalarının nasıl olduğuna bakalım:

Küresel çapta en popüler Game of Thrones karakterleri

  1. Jon Snow
  2. Robb Stark
  3. Sansa Stark
  4. Daenerys Targaryen
  5. Samwell
  6. Margaery Tyrell
  7. Ned Stark
  8. Tormund Giantsbane
  9. Joffrey Baratheon
  10. Stannis Baratheon
  11. Tyrion Lannister
  12. Arya Stark
  13. Melisandre
  14. Missandei
  15. Shireen Baratheon
  16. Ygritte
  17. Theon Greyjoy
  18. Khal Drogo
  19. Brienne of Tarth
  20. Jaime Lannister

Türkiye’deki en popüler Game of Thrones karakterleri

  1. Jon Snow
  2. Tormund Giantsbane
  3. Melisandre
  4. Petyr “Littlefinger” Baelish
  5. Ned Stark
  6. Daenerys Targaryen
  7. Sansa Stark
  8. Samwell
  9. Tyrion Lannister
  10. Margaery Tyrell
  11. Stannis Baratheon
  12. Jorah Mormont
  13. Robert Baratheon
  14. Shireen Baratheon
  15. Theon Greyjoy
  16. Ygritte
  17. Cersei Lannister
  18. Khal Drogo
  19. Robb Stark
  20. Jaime Lannister

Türkiye’deki Game of Thrones fanı olan şehirler

  1. İstanbul
  2. Ankara
  3. İzmir
  4. Bursa
  5. Antalya
  6. Adana
  7. Kocaeli
  8. Eskişehir
  9. Konya
  10. Mersin
  11. Manisa
  12. Muğla
  13. Tekirdağ
  14. Balıkesir
  15. Samsun

Türkiye’de en çok sevilen Game of Thrones şarkıları

  1. Light of Seven, Ramin Djawadi, Sezon 6
  2. Main Titles, Ramin Djawadi, Sezon 6
  3. The Rains Of Castamere, The National, Sezon 2
  4. Main Title, Ramin Djawadi
  5. The Winds of Winter, Ramin Djawadi, Sezon 6
  6. Blood of My Blood, Ramin Djawadi, Sezon 6
  7. My Watch Has Ended, Ramin Djawadi, Sezon 6
  8. Winter Has Come, Ramin Djawadi, Sezon 6
  9. A Lannister Always Pays His Debts, Ramin Djawadi, Sezon 3
  10. Khaleesi, Ramin Djawadi, Sezon 6
  11. Needle, Ramin Djawadi, Sezon 6
  12. Game Of Thrones, Ramin Djawadi
  13. Hear Me Roar, Ramin Djawadi, Sezon 6
  14. Coronation, Ramin Djawadi, Sezon 6
  15. The Red Woman, Ramin Djawadi, Sezon 6
Etiketler: Game of Thrones
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