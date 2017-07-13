Türkiye’de En Sevilen Game of Thrones Karakteri Belli Oldu!

Spotify, Game of Thrones’un hem Türkiye’deki hem de dünyadaki en sevilen ve popüler karakterlerini belirledi.

Game of Thrones’un yeni sezonunun başlamasına artık çok kısa bir süre kaldı. Spotify’ın müzik süpervizörü Evyen J. Klean, dizinin en popüler karakterlerinin hangileri olduğunu ortaya çıkardığı bir çalışma yaptı. Hem Türkiye’deki hem de dünyadaki en popüler GoT karakterlerini belirleyen Klean, ayrıca dizinin en çok dinlenen şarkılarını da açıkladı.

Buna göre Türkiye’deki Game of Thrones fanları, tıpkı dünya genelinde olduğu gibi en çok Jon Snow karakterini seviyorlar. İkinci sırada Tormund Giantsbane, üçüncü sırada Melisandre karakterinin olduğu görülüyor. Dünyada ise ikinci sırayı Rob Stark, üçüncü sırayı ise Sansa Stark alıyor.

Şehir bazında dizinin fanları sıralamasında İstanbul birinci, Ankara ikinci ve İzmir üçüncü sırada yer alıyor. Dizideki en çok dinlediğimiz şarkı ise 6. sezondaki Light of Seven.

Şimdi dizinin hem küresel hem de Türkiye’deki bazı sıralamalarının nasıl olduğuna bakalım:

Küresel çapta en popüler Game of Thrones karakterleri

Jon Snow Robb Stark Sansa Stark Daenerys Targaryen Samwell Margaery Tyrell Ned Stark Tormund Giantsbane Joffrey Baratheon Stannis Baratheon Tyrion Lannister Arya Stark Melisandre Missandei Shireen Baratheon Ygritte Theon Greyjoy Khal Drogo Brienne of Tarth Jaime Lannister

Türkiye’deki en popüler Game of Thrones karakterleri

Jon Snow Tormund Giantsbane Melisandre Petyr “Littlefinger” Baelish Ned Stark Daenerys Targaryen Sansa Stark Samwell Tyrion Lannister Margaery Tyrell Stannis Baratheon Jorah Mormont Robert Baratheon Shireen Baratheon Theon Greyjoy Ygritte Cersei Lannister Khal Drogo Robb Stark Jaime Lannister

Türkiye’deki Game of Thrones fanı olan şehirler

İstanbul Ankara İzmir Bursa Antalya Adana Kocaeli Eskişehir Konya Mersin Manisa Muğla Tekirdağ Balıkesir Samsun

Türkiye’de en çok sevilen Game of Thrones şarkıları