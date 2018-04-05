Facebook’un Cambridge Analytica skandalından sonra olayın yankıları gün geçtikçe küresel bir hal almaya başladı. İlk etapta 50 milyon ABD ve İngiltere vatandaşının etkilendiği söylenen olayda, sayı 87 milyona çıktı. Zuckerberg 2.2 milyar üyeyi uyardı, Facebook ülke ülke mağdur olan kişilerin sayısını açıkladı.

Facebook hesaplarımızla giriş yaptığımız uygulama ve internet sitelerinin hiç de masum olmadıklarını kanıtlayan şeyler yaşıyoruz. ABD’deki seçimler öncesinde araştırma görevini üstlenen Cambridge Analytica isimli şirketin bir anket uygulaması, toplamda 87 milyon insanın bilgisinin çalınmasıyla sonuçlandı.

Facebook’a ve CEO Zuckerberg’e göre bu uygulamaların ve dolayısıyla verileri çalınan kişilerin sayısı da artacak. Elbette en büyük suçlu, verilerimizi güle oynaya üçüncü taraflarla paylaşan Facebook. Zaten Zuckerberg de itiraz etmek yerine her türlü haberi kabul ediyor. Bu nedenle kendisi 11 Nisan’da ABD’de olaylarla ilgili gönüllü olarak ifade verecek.

Cambridge Analytica’nın uygulamasını Türkiye’de 223 kişi indirdi, ancak 234 bin 584 kişinin verisi çalındı:



En çok gizlilik ihlali mağdurunun bulunduğu 10 ülke

Yapılan açıklamalara göre uygulamayı indirip kurdukları zaman para aldıkları da belirlenen 223 kişinin bütün arkadaş listesi de sürece dahil oldu. Zincirleme bir şekilde her bir kişinin arkadaş listesinde bulunan kullanıcılarında verileri çalınınca sayı 234.584 kişiye ulaştı. Yani bir kişinin mağdur olması için sadece sorunlu uygulamayı indirmesine gerek yok. Arkadaşının arkadaşının arkadaşı bile kullansa dahi, olayla hiç alakası olmayan kişiler risk altında kalıyorlar.

Facebook, skandalın ardından üçüncü parti uygulamaların verileri sızdırmalarına engel olmak için değişiklikler yaptı. Ancak bu sayının daha çok artması ve özellikle seçim arifesinde olan (tıpkı Türkiye gibi) ülkelerde, araştırmalar için kullanılacağına dair uyarılar yapılıyor.