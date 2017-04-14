Altay Tankının Seri Üretime Geçeceği Tarihle İlgili Açıklama

Milli Savunma Bakanı Fikri Işık, milli imkanlarla geliştirilen Altay tankının seri üretiminin başlayacağı tarihe dair ilk bilgileri paylaşı.

Ülkemizin bugüne kadar savunma sanayi alanında gerçekleştirdiği en önemli projelerden biri olan ve tamamen milli imkanlarla geliştirme süreci tamamlanan Altay tankının seri üretiminin başlayacağı tarih Milli Savunma Bakanı Fikri Işık tarafından açıklandı.

Işık, Otokar'a ait tesislerde yapılan tüm testlerden milli tankımız Altay'ın başarıyla geçtiğini ve artık üretim için hazır olduğunu söyledi. Fikri Işık'ın açıklamasına göre Altay tankının seri üretimi Mayıs ayından sonra başlayacak. Henüz net bir tarih açıklamayan Işık, seri üretimle ilgili kararı mayıs ayında aktaracaklarını söyledi. Altay tankı ilk olarak Türk Silahlı Kuvvetleri için 250 adet üretilecek.

Bakan Işık, Mayıs ayını işaret ederken Altay tankının seri üretiminin hangi şirket tarafından üstlenileceği bilinmiyor. Muhtemelen konuyla ilgili tüm detayları Mayıs ayında Milli Savunma Bakanlığı tarafından yapılacak yeni bir açıklamayla öğreneceğiz.