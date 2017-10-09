Türkiye'de Gençler, %96 ile Televizyon İzlemede Dünya Lideri

Ankara'da yapılan bir ankette, gençlerin %96'sının televizyon izlediği verilerine ulaştı.

Hacettepe Üniversitesi'nde doktora çalışması kapsamında lise ve ortaokul öprencisi 3 bin 654 kişiyle yapılan araştırmaya göre, gençlerin yüzde 96'sı televizyon izlediği ortaya çıktı.

Araştırma verilerine göre Türkiye, 330 dakika günlük televizyon izleme oranıyla dünya lideri olduğu belirtildi. Sağlık Bilimleri Fakültesi Çocuk Gelişim Bölümü'nde Doç Dr. Özcan Doğan danışmanlığında Dr. Alev Üstündağ tarafından hazırlanan doktora tezinde, 10-14 ve 15-18 yaş arası gençlerin izledikleri diziler içerik açısından masaya yatırıldı.

Araştırma kapsamında 15 ortaokuldan bin 530 ile 15 liseden 2 bin 124 olmak üzere toplam 3 bin 654 öğrenciyle görüşülerek anket çalışması yapıldı. Ortaya çıkan verilere göre, gençlerin yüzde 96'sının televizyon izlediği belirtildi.

Gençlerin yüzde 56'sı dört, yüzde 36'sı iki saat televizyon karşısında olduğu ortaya çıktı. Ankette öğrencilerin yüzde 41'i haftada en az beş, yüzde 36'sının günde iki saat dizi seyrediyor. Ankete katılan öğrenciler arasında neredeyse dizi izlemeyen bulunmuyor.

Anketin diğer detaylarında katılımcıların en çok sevdiği oyuncuların başroldekiler olduğu ortaya çıktı. Gençlerin yüzde 70'i güzel rol yaptıkları yüzde 46'sı ise eğlenceli veya komik oldukları için dizi oyuncularına hayranlık duyuyor. Katılımcılaraın yüzde 62'si ise büyüdüğünde dizi oyuncularından birine benzemek yerine, kendileri gibi olmak istiyor.