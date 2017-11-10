Türkiye'de Her 10 Kadından 9'u Kendini Güzel Hissediyor!

Philips Küresel Güzellik Endeksi Raporuna göre, Türkiye'deki kadınların %91'i güzel olduğuna inanıyor.

Amsterdam’da Güzellik Zirvesi’nde duyurulan Philips Küresel Güzellik Endeksi raporunda, aralarında Türkiye’nin de bulunduğu 11 ülkenin kadınlarının kaçının kendinin güzel olduğuna inandığını ortaya koydu. 11 farklı ülkede toplamda 11 binden fazla kadın üzerinden toplanan testlere göre Hindistan’dan sonra kendini en güzel hisseden ülke konumundayız.

Araştırmaya göre Türk kadınlarının %91’i kendini güzel buluyor. Bu sayıyla 11 ülke arasında ikinci sıraya gelen ülkemizi %96 ile Hindistan geçti. Bizim ardımızdan kendini beğenen ülkeler arasında yüzde 81 ile Rusya var. Kadınların kendini beğenme oranlarına aşağıdaki listeden ulaşabilirsiniz:

Hindistan: %96

Türkiye: %91

Rusya: %80

Çin: %70

Güney Kore: %61

Fransa: %41

Britanya: %29

Türk kadınlarının %39’u güzel görünmenin kendine güven açısından çok önemli bir faktör olduğunu düşünürken, %17’si güzel görünme baskısı hissediyor. Türk kadınlara yöneltilen güzellik anlayışının nereden geldiği sorusunun galibi ise “anneler” oluyor. Türk kadınlarının yüzde 30’u güzellik anlayışları konusundaki en büyük etkinin anneleri olduğunu belirtirken, %21’i için eşlerinin güzellik anlayışı önemli bir faktör.

Bana soracak olursanız, ülkemizdeki kadınların %100’ü güzel. Kadınlarımızın özgür bir biçimde çıkarak kendini güzel hissettiğini söylemesi, ülke olarak kadınlarımıza o hissiyatı verdiğimizi gösteriyor. Buradan bir kez daha kadınlarımızın bugün tüm dünyaya karşı dimdik durabilmesini sağlayan ulu önder Atatürk’e teşekkürlerimi iletiyorum.