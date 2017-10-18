Türkiye’de İlk ‘İnsansı Robot’un Seri Üretimine Başlandı!

Konya’daki bir yazılım firması, Türkiye’nin ilk robot fabrikasını kurup tamamı yerli olan robotların seri üretimine başladı.

Yolu internet kafelere düşenlerin yakından tanıyacağı yazılım firması Akınsoft, 20 milyon TL’lik yatırımla Türkiye’nin ilk insansı robotlarının üretimini sağlayacak fabrikasını kurdu. Şirketin Yönetim Kurulu Başkanı Dr. Özgür Akın, yapay zekalı insansı robotlara en çok ev hanımlarının ilgi gösterdiğini, kendilerine sürekli ‘ne zaman piyasaya çıkacak?’ sorusunu yönelttiklerini söyledi.

Ürettikleri robotların tamamen milli olduğunu belirten Dr. Akın, robotların çeşitli hizmet sektörlerinde çalışacağını söyledi. Akın, konuşmasına şöyle devam etti: “Robotlarımızın bütün parçaları laboratuvarlarımızda üretildi. Devre tasarımları, yazılımları, mekanik tüm aksamları tarafımızdan geliştirildi. Bu anlamda yüzde 100 yerli bir robot diyebiliriz. Yapay zeka donanımı ile tamamen birleştirilmiş ve insansı hareketler yapabiliyor, koku, görme sağlayabiliyor, insan tanıyabiliyor, hatta insanla tanışabiliyor. Sizi bir kez tanıdıktan sonra bir daha geldiğinizde size isminizle hitap edebiliyor. Robotlarımız interneti çok aktif kullanabiliyor. Dokunma hissi oluşturan çeşitli sensörler var, dokunduğu nesneyi algılayabiliyor. Onun dışında her insanın programlayabileceği şekilde geliştirdik, yani basit bir arayüzle, kullanışlı bir arayüzle rahatlıkla bir insanın bir işe adayıp programlayabileceği şekilde geliştirdik.”

Milli robotun ithal edilen robotlara nazaran çok daha uygun fiyatlarda üretildiğini söyleyen Akın, robotların hem endüstriyel hem de hizmet sektöründe insanların yerini alması sebebiyle işsizliğin artacağı yönündeki düşüncelerin doğru olmadığını belirterek şu ifadeleri kullandı: “Dışarıdan alınan bir ürünün üçte biri fiyatlarına ülkemizde robotları üreteceğiz ve bu ödeyeceğiniz miktar yine ülkemizde kalacak. Milli sermayemizde kalacak para kendi mühendislerimizin maaş olarak bize geri dönecek. Dolayısıyla üretim konusunda da yaptığımız araştırmalardan bir tanesini söyleyeyim. Sadece bir parçanın maliyeti yani robotun bir uzvunun maliyeti 10 bin ile 15 bin lira arasında dünya piyasasında satılırken, biz onu 500- 600 TL gibi çok uygun maliyetlere üretmeye başladık. Zaten yaptığımız AR-GE de bunun üzerineydi.

Umut ediyorum bu da tüketiciye yani son kullanıcıya bu caziplikte sunulacak. Kiralama modelimizde istediğiniz kadar robotumuzu günlük kiralayabileceksiniz. Bu ilk planda son kullanıcılarımız için uygun bir model olacaktır. Öncelikle kiralayacaklardır, robotun kabiliyetlerini kendileri görebilecek, yaptıklarını ve aynı zamanda kurumuna kattıklarını görecektir, sonrasında satın almak isterse tabi satın alabilecektir. Hiçbir zaman teknolojik işsizlik getirmemiştir, öncelikle onu söyleyeyim. Bugün tarım ülkesi olduğumuzu söylüyoruz. Tarımda bile maalesef teknolojiyi kullanmadığımız için çok geri kalıyoruz ve işsizlik oranımız hızla artıyor. Yüksek teknoloji kullanarak insanları işsizlik değil, daha nitelikli iş sahaları oluşturmuş oluyoruz.”