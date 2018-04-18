Türkiye’de İlk Kez 3D Yazıcı ile Kafatası Üretildi!

Geçirdiği trafik kazası sebebiyle kafatasının iki tarafı da parçalanan Muhammed Ali Köse, Türkiye’de titanyumdan üretilen kafatası parçası ile tekrar hayata bağlandı.

Trafik kazası nedeniyle kafatasının iki tarafında parçalanma yaşayan Muhammed Ali Köse, ülkemizde ilk kez yapılan bir yöntemle tedavi edildi.

İstediği üniversiteye gidebilmek adına motosikletle pizza dağıtımı yapan Köse, geçirdiği kazayla kabus dolu günler yaşamaya başladı. Aylarca yoğun bakımda kalan Köse, bu süreçte üç büyük beyin ameliyatı geçirdi. Kafatasındaki açıklığın kapatılabilmesi için Sağlık Bilimleri Üniversitesi (SBÜ) Gülhane Eğitim ve Araştırma Hastanesi Beyin ve Sinir Cerrahisi Doç. Dr. Özhan Tehli ve Medikal Üretim ve Tasarım Merkezi (METÜM) mühendislerinin ortaklaşa yürüttüğü çalışma, Köse’nin hayatını kurtarmasının yanı sıra tıp literatürüne de girdi.

Muhammed Ali Köse, ameliyatla ilgili olarak "Hocalarımıza çok teşekkür ediyorum. Üniversite hayallerime şu an kaldığım yerden devam ediyorum" derken Beyin ve Sinir Cerrahi Uzmanı Doç. Dr. Özhan Tehli, "İki taraflı kemik defekti olup hem hayatta kalan hasta sayısı az hem de bunların onarılma ameliyatlarını az görüyoruz. Biz bu ameliyatları uzun süredir yapıyoruz ama genellikle tek taraflı ameliyatlar yaptık. İki taraflı bizim için de ilk oldu" ifadelerini kullandı.

METÜM Merkezi Müdürü Simel Ayyıldız ise Köse’nin ameliyatıyla ilgili şunları söyledi: "Bu tasarım yapılırken ortam eksikliği hacim olarak hesaplandığında yüzde 43 eksiklik olduğu ve titanyum implantlar kapatılacak şekilde tespit edildi. Üç boyutlu metal yazıcılarla üretimi yapıldı. Tüm masrafları Sosyal Güvenlik Kurumuyla yaptığımız anlaşma çerçevesinde karşılandı."