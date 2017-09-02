Dünyanın en tehlikeli 100 canlısı arasında yer alan Katil Salyangoz, türüne Türkiye'de rastlanıldı! Peki bu türün Türkiye'de işi ne?

En tehlikeli canlılar arasında yer alan Arion Vulgaris türündeki katil salyangoz, ilk kez Türkiye'de görüldü.

Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Eğitim Fakültesi öğretim üyesi Prof. Dr. Zeki Yıldırım'ın rastladığı ve tüm Avrupa'da bilinen bu salyangoz, tarım ekonomisine verdiği zararlar ile konuşuluyor.

Tek bir seferde 400 yumurta birden bırakabilme kapsitesine sahip olan bu tür, her türlü koşula uyum sağlayabiliyor.

Oldukça fazla üreyen katil salyangoz türü, dayanıklı yapısıyla ön plana çıkıyor. Kendi dışkısını yemesine rağmen enfekte olmayan canlı türü olarak tanınan bu salyangozlar, küçük canlıları, leşleri ve mutfağa yönelik tarımsal ürünleri yiyebiliyorlar.

Prof. Dr. Zeki Yıldırım, kendi bahçesinde keşfettiği katil salyangoz hakkında şu cümleleri söyledi;

"Bu türü ülkemizde görünce ciddi bir şok yaşadım. Ne yazık ki bu salyangoz türleri ithal çiçek satan kıyı şeridinde üreme şansı bulduysa, bu ülkemiz adına oldukça büyük tehlike anlamına geliyor."

Zeki Yıldırım'ın tahminlerine göre bu salyangoz türü, ülkemizde tarım ile uğraşan kişilerin korkulu rüyası haline gelecek. Bunun için gerekli önlemlerin alınması gerektiğini belirten öğretim üyesi, aksi taktirde Türkiye tarımının mahvolabileceğinin altını çizdi.