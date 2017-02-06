Türkiye’de Drone Savar Sistemlerinin Kullanımına Başlandı!

Başbakan Binali Yıldırım’ın da katıldığı Fikirtepe’deki ‘Kentsel Dönüşüm Projesi’ temel atma töreninde ülkemizde ilk kez kullanılacak drone savar sistemi görüntülendi.

Drone’ların piyasaya sürülmelerinden önce faydalı alanlarda olduğu gibi tehlike yaratacak şekilde de kullanımı konusunda bir öngörü var mıydı bilinmez. Gözümüzü teknoloji haberlerinden güncel haberlere doğru kaydırdığımızda, söz konusu teknolojinin savaş araçları olarak dahi kullanıldığına şahit oluyoruz. Bunun dışında uçuşların yoğun yaşandığı bölgelerde sağlıksız drone kullanımı, insan hayatını ciddi şekilde tehlikeye atan bir diğer konu başlığı. Bu anlamda birçok ülke, drone savar sistemlerini kullanmaya başladılar. Türkiye de bu ülkeler arasına adını yazdırmış durumda.

Başbakan Binali Yıldırım’ın Fikirtepe’de katıldığı Kentsel Dönüşüm Projesi’nin temel atma töreninde drone savar sistemi ilk kez görüntülenmiş oldu. Görüntüsüyle uzun namlulu bir tüfeği andıran drone savar, radyo frekanslarını kullanarak drone’un iniş yapmasını ya da yönünü değiştirmesini sağlıyor. Bu sistem, drone’a zarar vermeden etkisiz hale getirmeye yönelik.

Bunun dışında bir de tamamen yok etme güdümlü görevi bulunuyor. Tehlike arz edeceği düşünülen drone, güçlü lazer ışınları kullanılarak yok ediliyor.

Aşağıda, geçtiğimiz yıl hazırladığımız ve söz konusu durumla ilgili daha somut bilgilere ulaşabileceğiniz ‘Drone Killer’ inceleme videosunu izleyebilirsiniz.