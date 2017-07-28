Oyun Hilesi Satan 3 Siteye Tazminat Cezası!

Oyun sektörünü yakından ilgilendiren bir karara imza atan İzmir Fikri ve Sınai Haklar Mahkemesi, dijital oyunlar için hile yayınlayan ve bunları tedarik eden 3 ayrı web sitesini kalıcı olarak erişime engellerken, hile yayınlayanlara da toplam 205 bin TL ceza kesti.

Web siteleri üzerinden dijital oyun hileleri satan hitlan.net, hileevereni.com ve coldhacks.com sitelerinin sahiplerine karşı açılan davanın duruşmasında bu web sitelerinin kalıcı olarak erişime engellenmesine, marka hakkının ihlal edilip haksız rekabette bulunulduğu gerekçesiyle verilen zararın tazmin edilmesi için davalıların 185 bin 923 TL maddi, 20 bin TL de manevi tazminat ödemelerine karar verildi.

Konuyla ilgili olarak açıklamalarda bulunan bilişim-fikri mülkiyet ve ticaret hukuku uzmanı Dr. Mete Tevetoğlu, yargının hile yayınlayanları ilk kez tazminat ödemeye mahkum ettiği için bunun oyun şirketleri tarafından da büyük önem taşıdığını ifade etti. Mahkemenin, ödeyecekleri tazminat bedelini belirlerken davalıların banka hesaplarındaki hareketleri dikkate aldığını belirten Tevetoğlu şunları söyledi:

“Bilişim ve oyun sektörünün, bu tür hile siteleri ile mücadelesi uzun yıllardır devam ediyor. İlk kez bu şekilde bir tazminat kararı çıkması benzer davalar için oldukça önemli bir gelişmedir. Ayrıca, Türk Ceza Kanunu’na eklenen 245/A maddesi ile de “zararlı yazılım üretmek, satmak, pazarlamak, almak, kullanmak veya bulundurmak” özel bir siber suç olarak düzenlendi ve bu suçu işleyenler 1 – 3 yıl hapis ve 5 bin güne kadar adli para cezası ile karşı karşıya kalacaklar. Bu mahkeme kararı ve özel suç düzenlemesi sayesinde hile siteleriyle son derece etkin bir şekilde mücadele edilmesinin yolu açılmış oldu.”

Kararın Türkiye’deki oyun sektörünün pozitif yönde gelişmesine katkı sağlayacağını belirten Netmarble EMEA CEO’su Barış Özistek, dijital oyunlarda sahtecilik yapan sitelere karşı hukuki mücadelelerini kararlılıkla sürdürmeye devam edeceklerini belirtti.