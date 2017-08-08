Türkiye’de İnternette En Çok Aranılan Kelimeler Belli Oldu!

1 Ocak - 31 Temmuz itibarı ile Google’ın arama motorunu en çok Facebook, YouTube ve ‘hava durumu’ kelimelerini aramak için kullanmışız.

Google verilerinden elde edilen bilgilere göre ülkemizde bu yılın ilk 7 ayında aranmasında en çok artış yaşanan kelimeler, ‘gece gölgenin rahatına bak’, ‘içerde son bölüm’, ‘son depremler’, ‘survivor’ ve ‘tv8 canlı’ oldu.

Sağlık kategorisinde ‘hastane’ kelimesi ilk sırayı alırken bunu ‘kalp’, ‘bebek’, ‘gebelik’ ve ‘ağrı’ kelimeleri takip etti.

Seyahat kategorisine baktığımızda ‘İstanbul’ kelimesi zirvede bulunurken bu kelimeyi ‘uçak bileti’, ‘THY’ ve ‘bilet’ takip etti.

Spor kategorisinde aranan kelimelerin ilk sırasında ‘lig’ bulunuyor. Bunu sırasıyla futbol takımlarımız ‘Beşiktaş’, ‘Fenerbahçe’ ve ‘Galatasaray’ takip ediyor.

İnternet kategorisine göz attığımızda Google’de yine ilk sırada ‘Google’ kelimesi bulunuyor. Ardından ‘Twitter’, ‘Hotmail’, ‘Vodafone’ kelimeleri yer alırken yükseliş gösteren kelimeler ise ‘puhu TV’, ‘miraç kandili mesajları’ ve ‘film izle’ oldu.

Görsellere baktığımızda Facebook kelimesinin zirvede olduğu görülüyor. ‘Kız’ ve ‘bebek’ kelimelerinin takip ettiği bu sıralama dışında en çok çıkış gösteren aramalar ise ‘Tumblr’, ‘kapak fotoğrafı’ ve ‘caps’ oldu.

Genel anlamda aranan kelimelere baktığımızda ‘aşk’, ‘dj’, ‘Ahmet Kaya’, ‘şarkılar’ ve ‘komik’ kelimeleri yer alırken ‘Minecraft’ ve ‘arsız bela’ da en çok çıkış gösteren kelimeler olarak bulunuyorlar.