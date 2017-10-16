Kültür Bakanlığı, üzerinde çalıştığı telif hakkındaki yasa taslağını çok yakında meclis gündemine getirecek.

Korsan film ya da dizi izlenmesi yalnızca ülkemizin değil, dünya genelinde birçok ülkenin de üzerinde savaştığı konulardan bir tanesi. Korsan yapımları izlemek her ne kadar internet kullanıcısı olarak hoşumuza gitse de yayıncı kuruluş ve diğer tüm detaylar baz alındığında bu durum, korsanlıktan çok daha fazla anlam içeriyor. Empati kurduğumuzda, üzerinde aylarca çalışılan, milyonlarca dolarlık teknolojilerle üretilen bir filmin ya da dizinin hiçbir bedel ödenmeden izleniyor olmasının nasıl bir etki yaratabileceğini az çok kestirebilirsiniz. İşte bu durumun önüne geçilmesi için Kültür Bakanlığı, önemli bir yasa taslağını meclise taşımak üzere.

Gelen son haberlere göre Bakanlık, Dijital Hak İhlalleriyle Mücadele Merkezi adında bir birim kuracak. Bu merkez üzerinden yalnızca film değil müzik, kitap, şiir ya da bilimsel makaleler gibi üzerinde emek verilen çalışmaları yayınlayan internet sitelerinin kapatılmasına yönelik çalışmalar yapılacak.

Sistem ise şu şekilde işleyecek: