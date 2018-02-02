Kullanıcıların Dörtte Biri Kameralarının Üzerini Örtüyor

Kaspersky tarafından yapılan araştırmalar sonrası ülkemizde insanların veri güvenliğini ne kadar önemsediği ortaya çıktı.

Bilgisayar veya akıllı telefon kullanırken sürekli tehlike altındayız. Bu süreçte kendini sürekli tehlike altında hisseden kullanıcılar, bilgisayarlarını gizlemek için pek çok farklı yönteme başvuruyorlar. Kaspersky Lab’in yaptığı araştırmalara göre, bu tehlikeli durumun farklında olan insanların çok fazla olmadığı, olanların da kendini gizlemek için yanlış hamleler yaptığı ortaya çıktı. İnsanlar, özel hayatlarında yaşanan olayların hackerların eline geçmemesi için birden fazla farklı yöntem belirlemiş durumda. Bu yöntemlerin en ünlüsü elbette kameranın üzerini örtmek oluyor. Araştırmaya göre Türkiye’deki kullanıcıların %27’si web kamerasının üzerini örtüyor. Bu oranı yalnızca dizüstü bilgisayarlara uyguladığımızda ise kullanıcılarının %37’sinin kameralarını örttüğünü görüyoruz.

Kameranın üzerini örtmek normalde başarılı bir yöntem, ancak ne yazık ki tek başına yeterli bir koruma olarak gözükmüyor. Hackerlar yalnızca görüntülerinizi değil, mikrofon yoluyla sizi ve ortamdaki kişileri de dinlemeye çalışıyorlar. Bu yüzden kameranızın üzerini örterken mikrofonu da bir şekilde kapatmanız sizin için uygun olacaktır.

Bu iki giriş birimi dışında bir diğer önemli konu da hassas veriler. Ülkemizde kullanıcıların %32’si önemli verilerini internet erişiminin olmadığı cihazlarda saklıyorlar. Bu sayede, verilerin güvenliği garanti altına alınıyor. Bunu yapmak çok mantıklı bir hamle olsa da, aynı şekilde dikkatli olmakta fayda var. Çünkü internet erişimi olmayan harici diskinizi, flash belleğinizi veya başka bir depolama aygıtınızı daha önce internet erişimi olmuş bir cihaza takarsanız, siz farkına bile varmadan güvenli saydığınız cihazlarınıza virüs yüklenebilir. Bu virüs, bir fidye yazılımı dahi olabilir.

Yapılan araştırmaların devamında Türk kullanıcıların %19’unun Google ve Facebook’u kullanmaktan kaçındıkları ortaya çıktı. Bu sitelerin kişisel bilgileri topladığını düşünen kullanıcılar, bu yüzden Google, Facebook gibi sitelerden uzak duruyorlar. Buradan belirtmek gerekiyor ki, internet üzerinde pek çok site kişisel bilgileri topluyor. Bu durum yalnızca Google ve Facebook’a özel değil.

Ülkemizde bazı insanlar önlemlerini alıyor olmasına rağmen, çok geniş bir kitle interneti savunmasız olarak kullanmaya devam ediyor. Ülkemizde insanların %27’si güvenlik yazılımı kullanmanın gerekli olmadığını belirtiyor. Kaspersky’a göre bu durum tamamen yanlış. Peki, sizler bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Sizce kendi kendimizi koruyabilir miyiz, yoksa Kaspersky gibi bir uygulamadan güvenlik yardımı almak zorunda mıyız? Yorumlarınızı bekliyorum.