Türkiye'de Kadın Mobil Oyuncu Sayısı, Erkeklerden Daha Fazla!

Mobil oyuncular alanında kadınların sayısı erkekleri geçti. Nielsen ve AdColony’in yaptığı araştırma, Türkiye’deki mobil oyuncuların %51.6’sının kadın olduğunu ortaya çıkardı.

Dünya genelinde mobil oyuncuların sayısı gün geçtikçe artıyor, buna elbette Türkiye’deki oyuncular da dahiller. Örneğin Türkiye’deki mobil oyuncuların sayısı 24 milyonu geçmiş durumda. AdColony ve Nielsen, Türkiye’de aralarında İstanbul, Ankara, İzmir, Trabzon gibi şehirlerin bulunduğu toplam 12 şehirde oyuncu profillerine dair bir araştırma yaptı. Çıkan sonuç ise ülkemizde hemen herkesin mobil oyun oynadığı yönünde.

Araştırmaya göre tüm yaş gruplarında her iki kullanıcıdan biri mobil oyun oynuyor. Göze çarpan kriterlerden bir tanesi ise hem gençlerin hem de yaşı geçkin yaş gruplarının mobil oyunlara meraklı olduğu gerçeği. Ankete katılan katılımcılardan 15-17 yaş grubunun %90.1’i, 45 yaş üzerinin ise %78’i mobil oyun oynuyor.

Ortaya çıkan bir başka sonuç ise Türkiye’de kadınların, erkeklere oranla mobil oyuna daha meraklı olduğu yönünde. 12 ildeki araştırmaya göre mobil oyun oynadığını söyleyen katılımcıların %51,6’sı kadın. Kadınlar, mobil oyun oynamalarına sebep ağırlıklı olarak zaman geçirmeyi gösterirken, erkekler ise stres atmak için mobil oyunları tercih ettiklerini söylüyorlar.

Son olarak mobil oyun oynadığını belirten katılımcılar, günün yarım saatten fazlasını mobil oyuna/oyunlara ayırıyorlar. Bu süreyi ise daha çok evde ve toplu taşıma araçlarında kullanmayı tercih ediyorlar.