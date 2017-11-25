Türkiye'de Resmi Olarak iPhone X'i İlk Alan Kim?

iPhone X dün resmi olarak ülkemizde de satışa sunuldu. Peki ilk resmi iPhone X müşterileri kimler?

22 Eylül 2017'de tanıtılan ve 3 Kasım 2017'de Amerika Birleşik Devletleri'nde resmi olarak satışa sunulan iPhone X, dün sabah saatleri itibariyle ülkemizdeki Apple Store'larda resmi olarak satışa sunuldu. Peki sabah saatleri itibariyle Apple Zorlu ve Apple Akasya şubelerinde satışa sunulan iPhone X'ların ilk sahipleri kimler oldu?

Cihazın ilk sahiplerinden biri, askerden yeni terhis olan Sedat Unay oldu. Askerden terhis olur olmaz komutanına Apple Zorlu'daki randevusuna yetişeceğini söyleyen ve ilk uçağa atlayıp sabah 06.30'daki randevusuna koşan Unay, "uzay grisi" iPhone X'un Türkiye'deki ilk sahiplerinden biri oldu.

"Askerden gelip koşa koşa iPhone X alan Sedat Unay"

Cihazın bir diğer ilk sahiplerinden biri ise Apple tutkunu olduğunu söyleyen 29 yaşındaki Elektrik Elektronik mühendisi Sefer Selçuk oldu. Sabah 07:00 itibariyle Apple Zorlu önünde sıra beklemeye başladığını belirten Selçuk, 256GB Uzay Grisi iPhone X modelini tercih etti. Bir diğer ilk iPhone X müşterilerinden biri ise Sabancı Üniversitesi öğrencisi Bora Sak oldu. Bora Sak'a sabahın erken saatlerindeki bekleyişinde dedesi de katıldı.

"Bora Sak ve dedesi Fikret Taşkın"

Şimdilik kayda geçen ilk iPhone alan müşteriler böyle. Bunun dışında dün gece saat 00.00'da Turkcell ve Turk Telekom'un belirli bayilerinden de satışa çıkan cihaza olan talebin oldukça fazla olduğu ve satış yerlerinin oldukça kalabalık olduğu da bildirilenler arasında. Ülkemizdeki aşırı fiyatına rağmen iPhone X, epeyce rağbet görmüşe benziyor. Peki siz ne düşünüyorsunuz? 6.099 TL bu cihaza gerçekten verilir mi?