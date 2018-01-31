Sürpriz Yumurtanın İçinden ‘Mavi Balina’ Oyuncağı Çıktı!

4 yaşındaki çocuğuna aldığı sürpriz yumurtanın içinden mavi balina oyuncağı çıkması üzerine Nilüfer Akcoşkun Bozbağ, Kocaeli Cumhuriyet Başsavcılığı’na suç duyurusunda bulundu.

Kocaeli’nin İzmit ilçesinde yaşayan Nilüfer Akcoşkun Bozbağ, 4 yaşındaki kızı için aldığı sürpriz yumurtanın içinden mavi balina oyuncağı çıkması üzerinde ürünü satan gıda firmasına tazminat davası açtı. Dünya genelinde yüzlerce gencin bu oyun sebebiyle intihar ettiğini ve ölümler meydana geldiğini belirten Bozbağ, bu tür oyuncakların çocukların psikolojilerini olumsuz yönde etkilediğini belirterek, firmanın tutumuna tepki gösterdi.

Çocuğunun elinde mavi balina oyuncağını görünce önce çok şaşırdığını belirten Bozbağ, şunları söyledi:

“Çocuğumuza bilinmiş bir markanın oyuncağını aldık. Paketini açıyorsun içerisinden oyuncak ve bir de çikolata çıkıyor. Oğlum çikolatasını yedi. Sonra oyuncağını toplamaya başladı. Oyuncağı birleştirdikçe biz sürpriz yumurtadan mavi balina çıktığını fark ettik. Bu bir mavi balina ve çocuğumuz dört yaşında. Çocuğumuz oynamaya başladı. Eşimle beraber birbirimize baka kaldık. Bu oyuncak nasıl çıkar, dört yaşındaki bir çocuğa nasıl verilir bu? Bu oyuncakla oyun oynamaya devam etseydi çocuk. Sonra internette mavi balinayı görecekti. Sonradan da mavi balina oyununu fark edecekti. Mavi Balina Oyunu'nu oynayanlar kurtulamıyor, daha kötü durumlara düşüyorlar, hatsa intihar ediyorlar.”

Firmanın bu hatasının, birçok çocuğun Mavi Balina oyununa sempati duymasına yol açabileceğini belirten Bozbağ, “Oyuncağı çocuğumdan aldım ve Kocaeli Adalet Sayı’na geldim. Araştırdım ve firmaya dava açacağım dedim. Cumhuriyet başsavcılığına dilekçemi vereceğim. Onay alınırsa maddi manevi dava açacağım. Bu oyuncak 2015 yılında yapılmış ve 2015 yılından bu yana her yerde satılmış olabilir. Buradan sesleniyorum; Büyükler, arkadaşlar çocuklarınızın ne ile oynadığına dikkat edin. Çok tehlikeli durumlar bunlar.” dedi.

Rusya’da geliştirildiği belirtilen Mavi Balina oyunu yüzünden dünya genelinde 100’den fazla çocuğun intihar ettiği iddia edilmişti.