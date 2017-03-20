Eğer iki ayrı hat kullanıp tek telefonla idare etmek istiyorsanız bu haberimizdeki telefonlardan birini tercih edebilirsiniz.

Türkiye’de fazla yaygın olmasa da yine de iki ayrı hatta sahip olan birçok kişi mevcut. Özellikle şirket hattı ve kişisel hattı olmak üzere çift hat kullanan kişiler bu nedenle iki ayrı telefon taşımak durumunda kalıyor.

Eğer siz de iki ayrı hat kullanıp iki ayrı telefon ile idare etmek istemiyorsanız sizler için derlediğimiz Türkiye’de satılan en iyi çift sim kartlı akıllı telefonlara bu listemizden ulaşabilirsiniz.

1) Asus ZenFone 3

Türkiye’de fazlasıyla rağbet gören bir marka olan Asus’un popüler ZenFone serisinin son üyesi çift sim kart desteğiyle tercih edilebilecek telefonlardan biri.

2) General Mobile GM5 Plus

Teknik özelliklerine göre fiyatı oldukça iyi konumda olan General Mobile GM 5 Plus, satın alanları pişman etmeyen bir telefon olarak listemizdeki yerini aldı.

3) Lenovo P2 / K5 Note / K6 Power

Hem çift sim kartlı hem de bataryası akü gibi olmasını istediğiniz bir telefon varsa o kesinlikle Lenovo P2 olmalı. Aynı zamanda hem uygun fiyatlı hem de performansı ideal bir telefon arıyorsanız Lenovo’nun büyük ekranlı K5 Note ya da 5 inçlik K6 Power modellerini de tercih edebilirsiniz.

4) Moto G4 Plus

Yine Lenovo bünyesinde satılsa da bizim için Motorola olması değişmeyen Moto serisinin hem uygun fiyatlı hem performanslı hem de Nexus, Pixel ve Android One kadar hızlı olmasa da güncelliğini koruyabilen bir telefon olasıyla G4 Plus da kesinlikle tercih edilebilir.

5) Reeder P10/P10S/P11

Yerli bir markamız olan Reeder’ın fiyat performans noktasında gerçekten takdir edilebilecek olan telefonları olan P10, P10S ve P11 arasında bütçenize göre rahatlıkla bir seçim yapabilir, sorunsuz ve performanslı bir şekilde kullanabilirsiniz.

6) Samsung Galaxy A8 (2016)

Bu sene Galaxy A serisi yenilenmiş olsa da geçtiğimiz yılın oldukça sağlam telefonlarından biri olan Galaxy A8, listemizde çift sim kart desteği sayesinde yer alıyor. Büyük ekranlı bir telefon isteyenlerin tek geçebileceği ve alıp rahatlıkla kullanabileceği Galaxy A8’in 2016 versiyonu Nisan ayının son haftasında Android 7.0 Nougat güncellemesini de alacak.

7) Sony Xperia Z5 Dual

Sony severlerin her ne kadar üzerinden 2 hatta 3 nesil geçmesine rağmen tercih edebilecekleri, listenin en performanslı telefonlardan biri olan Xperia Z5 Dual, Sony kanadındaki en tercih edilebilecek çift hat desteği sunan bir telefon olarak dikkat çekiyor.

8) ZTE Axon 7 / Axon 7 Mini

Listemizin sonuna geldiğimizde ise listenin en performanslı iki telefonuna denk gelmiş oluyoruz. Bir yanda Snapdragon 820’li ve Android 7.1.1 dahi alan Axon 7, diğer yanda S617 ile güçlü bir cihaz olan Axon 7 Mini arasında gidip rahatlıkla tercih yapabilirsiniz. Google’ın Daydream desteği de sunuyor olan Axon 7, gerçekten listenin en iyi ve en sağlam telefonu.

Sonuç olarak sizlere 8 ayrı maddede 13 ayrı telefon sunduk. Peki sizin kullandığınız ve memnun olduğunuz fakat listede olmayan başka bir telefon var mı? Ayrıca listedeki favorinizi de yorumlar bölümünden bizlere aktarabilirsiniz.