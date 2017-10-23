Türkiye’de Satılan En Pahalı Akıllı Telefonlar

Şu aralar ülkemizde satışa sunulan en pahalı 5 akıllı telefonun hangileri olduğunu açıkladık.

Akıllı telefon piyasasındaki satış rakamının psikolojik sınırı her geçen gün daha da artıyor. Bu kriteri belirleyen telefonların yeni bir iPhone modeli olduğunu söylemek sanıyorum yanlış olmaz. Zira bu zamana kadar Vertu gibi lüks akıllı telefon üreticilerinin dışındaki büyük firmalar (Apple, Samsung gibi), akıllı telefonların tavan fiyatlarını belirleyen firmalar oluyorlar. Şimdi ülkemizde psikolojik sınırı aşan (ya da o civarlarda seyreden) 5 pahalı akıllı telefonun hangileri olduğuna bir bakalım.

iPhone X

Apple’ın yeni göz bebeği iPhone X’un geçtiğimiz günlerde Türkiye fiyatı belli oldu. Cihaz, Türkiye Apple Store’larında 6099 TL’den işlem görecek.

Galaxy Note 8

Listenin ikinci sırasında Samsung’un yakın bir zaman önce tanıttığı Galaxy Note 8 bulunuyor. Cihaz, Galaxy S8 Plus ile neredeyse aynı özelliklere sahip olmasına rağmen ülkemizde 4999 TL gibi oldukça yüksek bir fiyatla satışa sunulmuştu.

iPhone 8 Plus

3. sırada ise Apple’ın bir diğer yeni cihazı iPhone 8 Plus yer alıyor. 4799 TL’den satışa sunulan cihaz, 200 TL’lik bir farkla Galaxy Note 8’in gerisinde kalmış durumda.

Galaxy S8+

Listenin 4. sırasını bir başka Samsung ürün olan Galaxy S8+ alıyor. Cihazın Türkiye’deki resmi sitesindeki satış fiyatı 4499 TL olarak görülüyor, yani iPhone 8 Plus’tan 300 TL düşük bir fiyatta.

Galaxy S8, iPhone 8 ve iPhone 7 Plus

En pahalı telefonlar sıralamasında son sırayı yine Samsung ve Apple cihazları alıyor. Galaxy S8 ve iPhone 7 Plus’ın resmi internet sitelerindeki satış fiyatları 3999 TL. iPhone 8’in başlangıç fiyatı ise 4199 TL.