Türkiye'de Uber ile Seyahat Edenlere 281 TL Para Cezası Kesildi!

Dünya genelinde özel araç hizmeti veren ve ekonomik olmasıyla oldukça tercih edilen Uber'in hem sürücüleri hem de yolcuları "yasa dışı" olduğu gerekçesiyle cezaya maruz kaldı.

Birçoğunuzun bildiği üzere dünyanın en popüler internet girişimlerinden biri olan Uber, mobil uygulaması üzerinden özel araç çağırma ve taksi gibi istediğiniz yere gidebildiğiniz aynı zamanda sanıldığının aksine uygun fiyatlı bir sistem.

Bu sistem Amerika Birleşik Devletleri başta olmak üzere dünyanın birçok ülkesinde sorunsuz bir şekilde kullanılıyor ancak ülkemizde hem Uber sürücüleri hem de Uber kullanan vatandaşlar, Uber'in yasa dışı olduğu gerekçesiyle beklenmedik olaylarla karşı karşıya kalıyor.

Hürriyet Teknoloji Editörü Ahmet Can tarafından hazırlanan habere göre İstanbul'un Etiler ilçesinde kontrol gerçekleştiren trafik ekipleri Uber'in "UberXL" kategorisine giren araçlarını bağladı ve UberXL araçlarıyla seyahat eden yolculara 281 TL ceza kesti. Seyahat eden yolcuların ceza almasındaki neden ise "yasa dışı ulaşım aracı kullanmak" olarak belirtildi.

Uber yasalara uygun olduğunu söylüyor

Bu konuyla ilgili ise Uber yetkilileri, Uber'in D2 yetki belgesine sahip olduğunu ve bu kapsamda yolcu taşımacılığı yapabileceğini belirterek diğer ülkelerde böyle bir sorunla karşılaşmadığının altını çiziyor ancak Birleşik Taksi Şoförleri Derneği Başkanı Hüseyin Duman, bu belgenin belli noktadan belli noktaya seyahatte kullanıldığını, Uber'in ise bunu ihlal ettiğini söylüyor. Ayrıca Duman'ın söylediğine göre 4 ayda 912 adet benzer araç bağlandı.

Uber Türkiye Genel Müdürü'nden Açıklama Geldi

Konuyla ilgili açıklama yapan Uber Türkiye Genel Müdürü Neyhan Bahadırlı ise Uber'in Türkiye'de tamamen yasal zeminlerde olduğunu ve UberXL araçları için Ulaştırma Bakanlığı'ndan ve İstanbul Belediyesi'nden gerekli izinlerin temin edildiğini, araçların çalışmak için vergi ödediğini söylüyor. Bahadırlı bu nedenle araçların yetkili merciler tarafından lisanslı olması nedeniyle araçlara ve yolculara Karayolları Trafik Kanunu gereğince ceza kesilmemesi gerektiğini belirtiyor. Aynı zamanda Uber'in ülkemiz için önemine de dikkat çeken Bahadırlı, Uber'in daha fazla kişiye ulaşmasının şehir ekonomisine, ulaşımına ve turizmine katkıda bulunacağını da belirtiyor.

Dünya genelinde yaygın bir şekilde kullanılan Uber'in bu tarz bir durumla karşılaşması ise üzücü. Bakalım Uber, önündeki yasal engelleri geçerek ülkemizde faaliyetlerine devam edecek mi yoksa Türkiye pazarına veda etme durumunda mı kalacak? Bunu hep birlikte göreceğiz.