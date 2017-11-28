Türkiye’de Üretilecek Hızlı Tren İçin Çalışmalar Başladı!

Türkiye’nin ilk milli hızlı tren projesi hayata geçiyor. Eskişehir’de bulunan TÜLOMSAŞ tesislerinde üretimi yapılacak tren, saatte 250 kilometre hızla gidecek.

İhlas Haber Ajansı’ndan edilen bilgilere göre ilk milli yerli trenler için düğmeye basıldı. Eskişehir’de üretilecek trenler, Ankara’dan sipariş bölgelerine teslim edilecek. TÜLOMSAŞ tesislerinde tasarlanıp üretime geçirilecek proje için toplam 96 adet trenin planlaması tamamlandı.

Yapılan açıklama tam olarak şu şekilde:

"20 adedi en az yüzde 10 yerli katkı payı ile komple imal edilmiş olarak ithal, 60 adedi en az yüzde 53 yerli katkı payı ile Türkiye’de TCDD’nin Eskişehir’de göstereceği arazi TÜLOMSAŞ’da kurulacak tesiste imal, 16 adedi ise milli YHT projesi dâhilinde en az yüzde 74 yerli katkı payı ile Türkiye’de TCDD’nin Eskişehir’de göstereceği arazi TÜLOMSAŞ’da kurulacak tesiste imal edilecektir.”

Üretilecek trenlere sağlanan katkı payı oranları, projenin büyük oranda yerli sermaye ile gerçekleştirileceğini doğruluyor. Yerli Üretim ve Test Tesisi inşa edilecek ve bu trenler Eskişehir’deki üretimlerinin ardından teste tabi tutulacaklar.

Saatte 250 kilometre hızla giden trenlerin, ülkemizin kara ulaşımına büyük katkıda bulunacağı aşikar. Ancak projenin başlangıç tarihi, bitişi ve siparişlerin teslimiyle ilgili net bir tarih bulunmuyor. Bu nedenle hızlı yerli hızlı trenin ne zaman hizmete gireceği henüz belli değil.

Detaylar elimize ulaştıkça sizleri bilgilendirmeye devam edeceğiz, takipte kalın :)