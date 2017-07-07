Tasarımı ve üretimi Türkiye’de gerçekleştirilen ilk gözlem uydusu olan RASAT’ın 25 Haziran tarihinde fotoğrafladığı İstanbul’a ait görüntüler yayınlandı.

TÜBİTAK’ın yaptığı açıklamaya göre uydu tarafından çekilen görüntüler, http://blog.gezgin.gov.tr adresi üzerinden paylaşıldı.

Fotoğraflara baktığımızda Karadeniz ve İstanbul Boğazı’nın turkuaz rengine büründüğünü ve Marmara Denizi’in de lacivert renkte olduğunu görüyoruz.

Denizin gümüş rengine benzer bir parlaklıkta olması, ilgimizi çeken bir başka detay oldu. Parlamaya sebep olan durum ise güneş ışınlarının yaz aylarında denizden bir ayna gibi yansıyıp RASAT’a ulaşması. Kış aylarında ise yansıma geometrisinin değişmesi sebebiyle bu parlak yansıma RASAT tarafından görülmüyor. Bu olguya İngilizce’de “sunglint” adı veriliyor.

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