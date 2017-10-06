FNNS ile Endonezyalı PT Pindad firması tarafından Türkiye'de tasarlanan 'Türk Kaplanı' görücüye çıktı.

Askeri kara aracı üreticilerinden FNNS ile Endonezyalı PT Pindad firması ortaklığıyla Türkiye'de tasarlanan ve geliştirilen ''Kaplan MT'' tankı görücüye çıktı.

Tank sınıfı için ihraç edilen ilk araç olan orta ağırlık sınıfı tank ''Kaplan MT'' 2. Endonezya Ulusal Silahlı Kuvvetleri Günü kutlamaları için düzenlenen resmi geçitte boy gösterdi.

Pindad Başkanı yapmış olduğu açıklamasında ''"Tank projesinin tamamlanması mutluluk verici. Bu proje dış ülkelere bağlı kalmadan, kendi çabalarımızla yüksek teknolojide kendi savunma araçlarımızı üretebileceğimizin kanıtıdır." ifadelerine yer verdi.

Endonezya Silahlı Kuvvetleri'nin modern orta sınıf ihtiyacını karşılamak için üretilen Kaplan MT tankı teknik özellikleriyle dikkatleri üzerine çekiyor. Kaplan MT, üst düzeyde mayın ve balistik korumaya sahip olduğu belirtildi. Kullanıcısına, savaş alanındaki tehditlere karşı çok kısa sürede yeterli ateş gücüyle hızlı bir şekilde karşılık vermesine imkan veriyor. 2018 yılının sonuna kadar 20 tank üretmeyi planlayan Pindad, üreteceği orta büyüklükte tankların prototipini Ekim ayında açıklayağını da duyurdu.