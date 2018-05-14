Türkiye’de Üretilip Farklı Ülkelere İhraç Edilen 6 Otomobil

Ülkemizde üretilecek olan %100 yerli ve milli otomobilimiz bir yana, birçok bilindik markanın arabaları da ülkemizde üretiliyor.

Coğrafi konumumuz gereği dağıtım ağı olarak kullanılmaya çok müsait olduğumuzdan, birçok otomobil şirketi üretimlerini Türkiye'de gerçekleştirmeyi seçiyor. Bugün sizler için Türkiye'de üretimi yapılan marka ve modelleri listeledik.

Toyota C-HR ve Corolla

Türkiye'de üretilen ilk hibrit otomobil olarak Toyota C-HR, Sakarya'daki fabrikada üretilip dünyaya dağıtımı gerçekleşiyor. Aynı şekilde Toyota Corolla da ülkemizde üretilerek 53 farklı ülkeye ihraç ediliyor.

Honda Civic Sedan

Gebze'de üretimi gerçekleştirilen Civic Sedan, %40 oranında yerli üretim bir araç. Honda fabrikasında üretilen araç, 33 farklı ülkeye ihraç ediliyor.

Fiat Egea

Fiat Egea'nın bu güne değin hem geliştirme hem de üretim aşamaları tamamen ülkemizde yapıldı. Bursa’daki Tofaş fabrikasında üretilen araç, 47 ülkeye ihraç ediliyor.

Renault Megane ve Clio

Hem ülkemizde hem de dünya çapında büyük ilgi gören bu iki model ülkemiz sınırlarında, Bursa'da üretiliyor. Araç tam 70 farklı ülkeye ihraç ediliyor.

Hyundai i10 ve i20

Yine İzmit'te üretilen i10 ve i20 modelleri A segmentinde fazlasıyla ilgi çeken modeller. 40 farklı ülkeye ihracatı Türkiye'den yapılıyor.

Isuzu D-Max

Isuzu'nun İstanbul'daki fabrikasında üretilen pikap türündeki aracı, Şekerpınar'dan 30 farklı ülkeye dağıtılıyor.