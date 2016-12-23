Türkiye'de VPN Servislerine Erişim Engellendi mi?

Birçok kullanıcı VPN servislerini kullanmasına rağmen Twitter ve YouTube'a giriş yapamıyor. Peki VPN servislerinde bir erişim kısıtlaması söz konusu mu?

Son günlerde ülkemizde yaşanan siyasi olaylar nedeniyle sosyal medya servislerine erişim konusunda sıkıntılar yaşanıyor. Şu anda Twitter ve YouTube gibi mecralarda herhangi bir erişim yasağı görünmemesine rağmen ülkemizdeki kullanıcılar bu sitelere aşırı yavaşlamadan dolayı erişim sağlayamıyor.

Öte yandan normal koşullarda bu tarz durumlarda VPN servisleri kullanılarak kullanıcılar YouTube ve Twitter gibi yavaşlatma söz konusu olan sosyal ağlara giriş yapabiliyordu. Buna rağmen bazı VPN kullanıcıları şu anda VPN hizmetlerinden yararlanmalarına rağmen bu ağlara giremiyor. Haliyle bu durum da akıllara Türkiye'de VPN'ler ile ilgili bir erişim engeli olup olmadığını gündeme getirdi.

Peki VPN'lere bir erişim engeli var mı?

Ülkemizde yaşanan Rus Büyükelçi'nin vurulması olayı ve bu olayın görüntülerinin internette paylaşılması üzerine paylaşılan haberler, 19 Aralık 2016 tarihinde VPN ve Tor ağlarına ülkemizdeki erişim sağlayıcıların bir erişim engeli uyguladığını gösteriyordu. Bu erişim engeli kalkıp kalkmadı mı bilinmiyor ancak muhtemelen birçok VPN ağında erişim engeli sürüyor ve bu nedenle kullanıcılar VPN kullansalar dahi YouTube ve Twitter gibi ağlara erişemiyor.

Ancak bazı VPN kullanıcıları şu anda VPN hizmetlerinden faydalanabildiğini söylüyor. Bunun nedeni ise 19 Aralık tarihinde paylaşılan haberlere göre BTK'nın VPN servislerine yönelik olarak PPTP ve L2TP protokollerini engellemesi. Yani OpenVPN gibi bu protokolün dışındaki servislere anlaşıldığı üzere hala erişim sağlanabiliyor. Ancak bu engelin kalkıp kalkmadığına ilişkin henüz bir bilgi olmadığı için bu konuda net bir şey söylemek oldukça zor.